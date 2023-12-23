بالتعاون مع Docusign..بنك السلام يُدشن خدمة التوقيع الإلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك السلام مؤخرًا طرح خدمة التوقيع الإلكتروني من خلال DocuSign ، مزود الخدمة عالميًّا، التي ستمكن الزبائن من إتمام المعاملات المصرفية الافتراضية دون الحاجة إلى زيارة الفرع. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم بتعزيز مساعي البنك الدؤوبة لتحقيق الاستدامة، وتدعم التزامه ليصبح مؤسسة مالية رقمية رائدة.
وعُقِدَت مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر في المقر الرئيسي لبنك السلام بحضور محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، والسيدة سميحة حسن مدير أول لحسابات الشرق الأوسط لدى DocuSign ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة من كلا الطرفين.
ومع خاصية التوقيع الإلكتروني الجديدة، سيتمتع زبائن بنك السلام بتجربة مصرفية أسرع وأكثر سلاسة وكفاءة. كما سيتمكن البنك من الحد من استخدام المعاملات الورقية بهدف الحفاظ على عمليات مستدامة وصديقة للبيئة، وهو ما يندرج ضمن إطار التزامه بإطلاق مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ).
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «باعتبارنا بنكًا يسعى لتبني الرقمنة، فإننا نسعى إلى تقديم خدمات مبسطة بهدف تطوير التجربة المصرفية لزبائننا الكرام. إن من شأن طرح ميزة التوقيع الإلكتروني أن تساعد على تنفيذ مختلف المعاملات المصرفية دون استخدام الورق، مما يوفر على الزبائن مشقة الذهاب للفرع. وستعمل هذه الخدمة الجديدة أيضًا على ربط الجهات المعتمدة بسلاسة، وتفعيل التنبيهات بشكل تلقائي، وتتبع حالات الزبائن بأمن وأمان. نحن مستمرون بالمضي قُدمًا بتضمين الابتكار الرقمي في جميع المعاملات المالية، من أجل الارتقاء بباقة خدماتنا ومنتجاتنا لقاعدة زبائننا المتنوعة».
وتماشيًا مع إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG )، يلتزم بنك السلام بالحفاظ على البيئة عبر تبني مبادرات خضراء، علاوة على اتباع المبدأ التوجيهي المعتمد ضمن رؤيته المؤسسية: «الرقمنة أساس عملنا»، والذي يُشكل دافعًا لتقديم خدمات مصرفية ذكية وفعّالة تمنح الزبائن تجارب مخصصة لهم.
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