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بالتعاون مع Docusign..بنك السلام يُدشن خدمة التوقيع الإلكتروني

12/23/2023 11:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مؤخرًا‭ ‬طرح‭ ‬خدمة‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ DocuSign ،‭ ‬مزود‭ ‬الخدمة‭ ‬عالميًّا،‭ ‬التي‭ ‬ستمكن‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬الافتراضية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الفرع‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مساعي‭ ‬البنك‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وتدعم‭ ‬التزامه‭ ‬ليصبح‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬رائدة‭.‬

وعُقِدَت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬بحضور‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬والسيدة‭ ‬سميحة‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬لحسابات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لدى‭ ‬ DocuSign ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

ومع‭ ‬خاصية‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديدة،‭ ‬سيتمتع‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وكفاءة‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المعاملات‭ ‬الورقية‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬مستدامة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬بنكًا‭ ‬يسعى‭ ‬لتبني‭ ‬الرقمنة،‭ ‬فإننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مبسطة‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬لزبائننا‭ ‬الكرام‭. ‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬طرح‭ ‬ميزة‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬الورق،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬مشقة‭ ‬الذهاب‭ ‬للفرع‭. ‬وستعمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬الجهات‭ ‬المعتمدة‭ ‬بسلاسة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬التنبيهات‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي،‭ ‬وتتبع‭ ‬حالات‭ ‬الزبائن‭ ‬بأمن‭ ‬وأمان‭. ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬بالمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬بتضمين‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بباقة‭ ‬خدماتنا‭ ‬ومنتجاتنا‭ ‬لقاعدة‭ ‬زبائننا‭ ‬المتنوعة‮»‬‭.‬

وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭)‬،‭ ‬يلتزم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬مبادرات‭ ‬خضراء،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬المبدأ‭ ‬التوجيهي‭ ‬المعتمد‭ ‬ضمن‭ ‬رؤيته‭ ‬المؤسسية‭: ‬‮«‬الرقمنة‭ ‬أساس‭ ‬عملنا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يُشكل‭ ‬دافعًا‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬ذكية‭ ‬وفعّالة‭ ‬تمنح‭ ‬الزبائن‭ ‬تجارب‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم‭. ‬

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