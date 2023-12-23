جمعية سيدات الأعمال البحرينية تستضيف ((تمكين)) ضمن ((مجلسها الاقتصادي))‏

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استضافت‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬مجلسها‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬ ‏ صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمت‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬ ‏ جناحي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬ – ‭ ‬العميل‭ ‬أولاً،‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬المراشدة‭ ‬ممثل‭ ‬إدارة‭ ‬ – ‭ ‬العميل‭ ‬أولاً،‭ ‬الأستاذة‭ ‬ ‏ زينب‭ ‬القبيطي‭ ‬ممثل‭ - ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬شهدت‭ ‬تفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬ ‏ العضوات‭ ‬وضيوف‭ ‬الجمعية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬البرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬ ‏ استعرض‭ ‬فريق‭ ‬تمكين‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬تمكين‭ ‬سواء‭ ‬ ‏ لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬أو‭ ‬للأفراد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬ ‏

من‭ ‬جانبها‭ ‬رحبت‭ ‬السيدة‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬بالمتحدثين‭ ‬من‭ ‬ ‏‏ ‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وضيوف‭ ‬ ‏ الجمعية‭ ‬ ‏ في‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬والمؤثر‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬ ‏ السوق‭ ‬ ‏ البحريني‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬ ‏ ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ودعم‭ ‬وتطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬ ‏ على‭ ‬ ‏ كافة‭ ‬مستوياتها‭ ‬وتخصصاتها،‭ ‬ ‏ وأشارت‭ ‬جناحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أدوار‭ ‬الجمعية‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬ ‏ وتطوير‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ ‏ تملك‭ ‬سجلات‭ ‬ ‏ تجارية‭ ‬نشطة‭ ‬وتكوين‭ ‬قاعدة‭ ‬متميزة‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬ ‏ في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬راقي‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والعلم، ‎‏ ‭ ‬وأشادت‭ ‬جناحي‭ ‬بجهود‭ ‬تمكين‭ ‬ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬ ‏ كجهة‭ ‬تضم‭ ‬فريق‭ ‬ذو‭ ‬خبرات‭ ‬مميزة،‭ ‬ ‏ مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬ ‏ استفادة‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬خلال‭ ‬ ‏ السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬ ‏ الجمعية‭ ‬هو‭ ‬تسهيل‭ ‬ ‏ التواصل‭ ‬والمتابعة‭ ‬للعضوات‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬ ‏ والتطلع‭ ‬الدائم‭ ‬لمواكبة‭ ‬مستحدثات‭ ‬السوق‭ ‬التجاري‭ ‬ ‏ ومعرفة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحتاجه‭ ‬ ‏ الجمعية‭ ‬ ‏ بشكل‭ ‬مستمر، ‎‏ ‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الباقات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ستساعد‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬ ‏ استقطاب‭ ‬وتوظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وأشارت‭ ‬ ‏ إلى‭ ‬أن‭ ‬الباقات‭ ‬الجديدة‭ ‬تقدم‭ ‬حوافز‭ ‬للشركات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬ ‏ تطوير‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬التوظيف‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأجور‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬ ‏ بالتالي‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للموظفين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الشركات‭.‬ ‏ ‭ ‬

وأضافت‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬لفتح‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الشراكات‭ ‬ ‏ التجارية‭ ‬ ‏ بين‭ ‬ ‏ البحرينيات‭ ‬وسيدات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية،‭ ‬وأن‭ ‬الجمعية‭ ‬ ‏ تقوم‭ ‬ ‏ بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬ ‏ عدة‭ ‬جهات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين‭ ‬ ‏ لعمل‭ ‬ ‏ زيارات‭ ‬ ‏ ولقاءات‭ ‬لتعريف‭ ‬الشركات‭ ‬الخارجية‭ ‬بدور‭ ‬الجمعية‭ ‬ودور‭ ‬الجهات‭ ‬ومميزات‭ ‬ ‏ الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين ‎ ‭.‬ ‎

وقدم‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬تمكين‮»‬‭ ‬شرحا‭ ‬مفصلا‭ ‬حول‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسية‭ ‬وهي‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف،‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تمكين‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدريبهم‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتنمو‭ ‬وتزدهر‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬