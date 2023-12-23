جمعية سيدات الأعمال البحرينية تستضيف ((تمكين)) ضمن ((مجلسها الاقتصادي))‏

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استضافت جمعية سيدات الأعمال البحرينية ضمن «مجلسها الاقتصادي» عددًا من ممثلي صندوق العمل «تمكين» مساء الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، ضمت كلا من الأستاذ أحمد جناحي مدير إدارة – العميل أولاً، الأستاذ محمد المراشدة ممثل إدارة – العميل أولاً، الأستاذة زينب القبيطي ممثل - إدارة تطوير الأعمال، وذلك في محاضرة شهدت تفاعلا كبيرا من العضوات وضيوف الجمعية تحت عنوان «البرامج المستحدثة لصندوق العمل تمكين»، وقد استعرض فريق تمكين خلال المحاضرة كافة البرامج والخدمات التي تقدمها تمكين سواء لأصحاب الأعمال والشركات أو للأفراد خلال الفترة القادمة.
من جانبها رحبت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالمتحدثين من «تمكين» وضيوف الجمعية في بداية الجلسة، مشيدة بالدور المهم والمؤثر الذي تلعبه «تمكين» في السوق البحريني منذ إنشائها ودورها الفعال في خدمة ودعم وتطوير المؤسسات البحرينية على كافة مستوياتها وتخصصاتها، وأشارت جناحي إلى أن من أهم أدوار الجمعية هو تمكين وتطوير المرأة البحرينية التي تملك سجلات تجارية نشطة وتكوين قاعدة متميزة لسيدات الأعمال في البحرين على مستوى راقي من الأداء والعلم، وأشادت جناحي بجهود تمكين ودورها الفعال كجهة تضم فريق ذو خبرات مميزة، مشيرة إلى مدى استفادة الجمعية من الدعم المقدم خلال السنوات الماضية، مبينة أن دور الجمعية هو تسهيل التواصل والمتابعة للعضوات مع تمكين، والتطلع الدائم لمواكبة مستحدثات السوق التجاري ومعرفة الأنظمة والدعم الذي تحتاجه الجمعية بشكل مستمر، مؤكدة أن الباقات الجديدة التي أطلقتها «تمكين» ستساعد الشركات البحرينية على استقطاب وتوظيف البحرينيين، مما يعزز دور هذه الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني، وأشارت إلى أن الباقات الجديدة تقدم حوافز للشركات، من أجل توظيف البحرينيين، الأمر الذي سيساهم في تطوير أداء هذه الشركات، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة من شأنها زيادة وتيرة التوظيف ورفع مستوى الأجور مما ينعكس بالتالي على القدرة الشرائية للموظفين إلى جانب تطوير أداء الشركات.
وأضافت جناحي أن جذب المستثمرين لفتح السجلات التجارية أو الشراكات التجارية بين البحرينيات وسيدات من دول أخرى هو أحد أهداف الجمعية، وأن الجمعية تقوم بالتنسيق مع عدة جهات منها «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة البحرين لعمل زيارات ولقاءات لتعريف الشركات الخارجية بدور الجمعية ودور الجهات ومميزات الاستثمار في البحرين .
وقدم «فريق تمكين» شرحا مفصلا حول برامج «تمكين» الجديدة التي تندرج ضمن 3 مبادرات رئيسية وهي برامج دعم التوظيف، وبرامج دعم التطور الوظيفي، وبرامج دعم المؤسسات بما يضمن تحقيق أهداف تمكين الرئيسية في جعل البحريني الخيار الأول والأمثل للتوظيف من خلال دعم تدريبهم وصقل مهاراتهم وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي، بالتوازي مع دعم المؤسسات لتنمو وتزدهر وتسهم في النمو الاقتصادي بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني.
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