البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في محافظة المحرّق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

افتتح‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬مؤخراً‭ ‬فرعه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرّق‭ ‬بموقعه‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬البنك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬فروعه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬تتميز‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬والخصوصية‭.‬

ويضم‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬لعملاء‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬مركزاً‭ ‬متخصصاً‭ ‬لعملاء‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إيليت‮»‬‭ ‬وموظفين‭ ‬مخصصين‭ ‬لخدمة‭ ‬عملاء‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬عربي‭ ‬بريميوم‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وخدمات‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬الدفع‭ ‬وإصدار‭ ‬كشوفات‭ ‬الحساب‭ ‬ذاتياً‭ ‬وفورياً‭ ‬بمنتهى‭ ‬السهولة‭ ‬والراحة‭ ‬والأمان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬الآنسة‭ ‬ناديا‭ ‬التلهوني،‭ ‬مدير‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬للبنك‭ ‬العربي‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬فرع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬البنك‭ ‬المتواصل‭ ‬لتعزيز‭ ‬شبكته‭ ‬المصرفية‭ ‬ونطاق‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬وبما‭ ‬يواكب‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬السيد

عوده‭ ‬المصري،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يتميز‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬بتصميمه‭ ‬العصري‭ ‬وخدماته‭ ‬الرقمية‭ ‬المتكاملة‭ ‬لضمان‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬بطريقة‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬فاعلية،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كوادره‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التواصل‭ ‬مع

العملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬شاملة‭ ‬ومميزة‭ ‬لهم‮»‬‭.‬‮

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وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬يقدم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المعتادة‭ ‬مثل‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬والقروض‭ ‬العقارية،‭ ‬والقروض‭ ‬الشخصية،‭ ‬وقروض‭ ‬السيارات،‭ ‬وبطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المباشرة‭ (‬خدمة‭ ‬عربي‭ ‬اون‭ ‬لاين‭ ‬وتطبيق‭ ‬عربي‭ ‬موبايل‭ ‬وغيرها‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬







