توقعات بتزايد معروض النفط وتباطؤ الطلب.. 2024 تحد جديد لـ((أوبك+))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬النفط،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬تقلبت،‭ ‬وعوامل‭ ‬الإنتاج‭ ‬مثل‭ ‬عمليات‭ ‬الخفض‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬السوق،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتزايد‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬خارج‭ ‬التحالف،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بتقلص‭ ‬الطلب‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وسط‭ ‬أسئلة‭ ‬ملحة‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬هل‭ ‬ستنجح‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد؟‭ ‬وهل‭ ‬سيمثّل‭ ‬النفط‭ ‬الصخري‭ ‬تهديداً‭ ‬جديداً‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات؟‭ ‬وماذا‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬الداخلي‭ ‬للمنظمة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬أنغولا‭ ‬منها؟،‭ ‬حاولت‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬‭ ‬الإجابة‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬خاصة،‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ :‬‮«‬النفط‭.. ‬عام‭ ‬التقلبات‮»‬‭ .‬البيت‭ ‬الداخلي‭ ‬بشأن‭ ‬خروج‭ ‬أنغولا‭ ‬من‭ ‬المنظمة،‭ ‬رأى‭ ‬فيكتور‭ ‬كاتونا‭ ‬رئيس‭ ‬محللي‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬‮«‬كبلر‮»‬‭ (‬ Kpler ‭) ‬أن‭ ‬أنغولا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عليها‭ ‬المغادرة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬حصتها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سيئة،‭ ‬إذ‭ ‬تنتج‭ ‬تقريباً‭ ‬الكمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الأساس‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تضخ‭ ‬أنغولا،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬1‭.‬18‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬الحصة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬،‭ ‬والبالغة‭ ‬1‭.‬11‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭. ‬كاتونا‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭ + ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قوياً‭ ‬بفضل‭ ‬تحركات‭ ‬السعودية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭ ‬ستستمر‭ ‬بإنتاج‭ ‬نفس‭ ‬الكمية‭ ‬الحالية،‭ ‬و«لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬أنغولا‮»‬‭. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬ستبدأ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والبرازيل‭ ‬وغيانا‭ ‬بضخ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬هي‭ ‬بـ«استراتيجيتها‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬لا‭ ‬القصيرة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬معلومات‭ ‬ودراسات‭ ‬الطاقة‭ ‬مصطفى‭ ‬البزركان،‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬أنغولا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬مفاجئاً‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬انسحابات‭ ‬سابقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬لديها‭ ‬سياسة‭ ‬مراقبة‭ ‬للأسواق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدأت‭ ‬تستوعب‭ ‬أخيراً‭ ‬سياسة‭ ‬التحالف‭ ‬بشأن‭ ‬الإنتاج‭. ‬ديناميكيات‭ ‬السوق‭ ‬والأسعار‭ ‬تبدي‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬‭ ‬تفاؤلاً‭ ‬‮«‬حذراً‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬ديناميكيات‭ ‬سوق‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬فاستناداً‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمة‭ ‬الأخير،‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬والمعروض‭ ‬النفطي‭ ‬من‭ ‬خارجها‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬عن‭ ‬تقريرها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬وأبقت‭ ‬المنظمة‭ ‬تقديرات‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬عند‭ ‬متوسط‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وللعام‭ ‬الحالي‭ ‬عند‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬كمعدل‭ ‬وسطي‭. ‬كما‭ ‬أبقى‭ ‬التقرير‭ ‬توقعات‭ ‬نمو‭ ‬المعروض‭ ‬النفطي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنظمة‭ ‬عند‭ ‬متوسط‭ ‬1‭.‬8‭ ‬و1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬للعامين‭ ‬الحالي‭ ‬والمقبل‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬سيأتي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬بشأن‭ ‬الأسعار‭ ‬والطلب،‭ ‬اعتبر‭ ‬كاتونا‭ ‬أن‭ ‬توقعات‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬للطلب‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬‮«‬متدنية‭ ‬دون‭ ‬اللازم،‭ ‬وهذا‭ ‬متعمد‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يعتقد‭ ‬رئيس‭ ‬محللي‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬‮«‬كبلر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬سيكون‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬بالتالي‭ ‬خالف‭ ‬توقعات‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬أيضاً‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬باعتقادي‭ ‬أن‭ ‬2024‭ ‬ستكون‭ ‬أضعف‭ ‬من‭ ‬2023،‭ ‬ولكن‭ ‬ستكون‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬فخلال‭ ‬أغلب‭ ‬النصف‭ ‬الأول،‭ ‬سيتراوح‭ ‬سعر‭ ‬برنت‭ ‬بين‭ ‬75‭ ‬و80‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل‮»‬‭. ‬وبشأن‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬اعتبر‭ ‬كاتونا‭ ‬أنه‭ ‬ينمو‭ ‬بشكل‭ ‬بسيط،‭ ‬وهناك‭ ‬زيادات‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬الطلب،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تباطؤاً‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني،‭ ‬ويحاولون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‮»‬‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭. ‬على‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تتوقع‭ ‬بنوك‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬القياسية‭ ‬بالفعل‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تسارع‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬البنوك‭ ‬توقعت‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬لتعافي‭ ‬أسعار‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬رغم‭ ‬تأكيدها‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭. ‬وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬توقعات‭ ‬خمسة‭ ‬بنوك‭ ‬كبرى‭ ‬لخام‭ ‬‮«‬برنت‮»‬‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬نحو‭ ‬85‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمستويات‭ ‬الحالية‭ ‬البالغة‭ ‬77‭ ‬دولاراً‭.‬