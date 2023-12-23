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رفض التماس حكم سريع على ترمب - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Al Watan) منح تأجيل من المحكمة العليا الرئيس الأمريكي السابق ومحاميه فوزا قصيرا في ظل طول القضايا التي تلاحق دونالد ترمب، حيث ذكرت المحكمة العليا أنها لن تنظر على الفور في التماس المحامي الخاص جاك سميث، للحكم بشأن ما إذا كان من الممكن محاكمة ترمب على أفعاله لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وسيتم الآن البت في هذه القضية من قِبل محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا. وحذر سميث من أنه حتى قرار الاستئناف السريع قد لا يصل إلى المحكمة العليا في الوقت المناسب للمراجعة، والكلمة الأخيرة قبل العطلة الصيفية التقليدية للمحكمة، لذا ضغط على المحكمة العليا للتدخل، مشيرا إلى الاهتمام العام الكبير بالتوصل إلى حل سريع للقضية. كما أكد طلب تجاوز محكمة الاستئناف، الذي اعترف سميث نفسه بأنه ((استثنائي))، وهو ما يشارك مخاوف المدعين العامين من أن الصراع حول هذه القضية قد يؤخر بدء محاكمة ترمب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
تأخير القضايا
ويعد هذا الحكم بمثابة فوز لترمب ومحاميه، الذين سعوا مرارًا وتكرارًا إلى تأخير القضايا الجنائية المرفوعة ضده في أثناء حملته لاستعادة البيت الأبيض في 2024، حيث إنه يتجنب صدور حكم سريع من أعلى محكمة في البلاد كان من الممكن أن ينقضه نهائيًا. كما أن ادعاءاته بالحصانة تثير المزيد من الشك حول إمكانية إجراء المحاكمة التاريخية كما هو مقرر في 4 مارس.
ورفض القضاة طلب سميث في أمر من جملة واحدة. وكما جرت العادة، لم تقدم المحكمة أي تفسير

ومع بقاء القضاة خارج النزاع في الوقت الحالي، فمن المرجح أن تؤدي الطعون الإضافية إلى تأخير القضية. وإذا رفضت محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تستمع إلى المرافعات في 9 يناير، ادعاءات ترمب بالحصانة، فيمكنه بعد ذلك أن يطلب من المحكمة العليا التدخل، ما يمنح القضاة فرصة أخرى ليقرروا ما إذا كانوا يريدون إبداء رأيهم.
وقد أوقفت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان القضية بالفعل، بينما يواصل ترمب ادعاءه بأنه محصن من الملاحقة القضائية. وأثارت تشوتكان إمكانية الإبقاء على موعد المحاكمة في مارس إذا عادت القضية إلى محكمتها على الفور.
ورفضت، في وقت سابق، حجج فريق ترمب بأنه لا يمكن محاكمة رئيس سابق بسبب أفعال تقع ضمن الواجبات الرسمية للمنصب.
مسؤولية جنائية
وكتبت تشوتكان في حكم صدر في الأول من ديسمبر: ((لا يتمتع الرؤساء السابقون بأي شروط خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفيدرالية. قد يخضع المدعى عليه للتحقيق الفيدرالي وتوجيه الاتهام والمحاكمة والإدانة والعقاب على أي أعمال إجرامية ارتكبت في أثناء وجوده في منصبه)).

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