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فرنسا تترك فجوة برحيلها من النيجر - جريدة الوطن السعودية

12/23/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت فرنسا سنوات من الدعم العسكري في النيجر، وأثارت مخاوف المحللين بشأن وجود فجوة في القتال ضد العنف الإرهابي في جميع أنحاء منطقة الساحل في إفريقيا، حيث أكملت سحب قواتها بعد أن طلب منها المجلس العسكري الجديد في البلاد مغادرة النيجر.
وغادرت آخر طائرة عسكرية وجنود فرنسيين النيجر بحلول الموعد النهائي في 22 ديسمبر الذي حدده المجلس العسكري، الذي قطع العلاقات مع باريس بعد الانقلاب في يوليو، حسبما قالت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، وأعلنت فرنسا بالفعل هذا الأسبوع أنها ستغلق بعثتها الدبلوماسية في النيجر ((لأجل غير مسمى)).
في حين ستواصل فرنسا تواجدها في منطقة الساحل – وهي منطقة شاسعة جنوب الصحراء الكبرى والتي كانت نقطة ساخنة للتطرف العنيف – على الرغم من ذلك بشكل مختلف، حسبما ذكر الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى قاعدة في الأردن. وقال: ((لقد قررت إجراء بعض التعديلات المهمة)). و((سنواصل حماية مصالحنا هناك، لكن جيوشنا لن تكون حاضرة بشكل دائم، وستكون أقل ثباتا وأقل تعرضا للخطر)). ووصف المجلس العسكري في النيجر نهاية التعاون العسكري مع فرنسا بأنه بداية ((حقبة جديدة)) للنيجيريين.

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