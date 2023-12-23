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مجموعة ريد-تابارا المتمردة تتبنى هجوما أوقع قتلى في بوروندي

12/23/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة البوروندية امس مقتل عشرين شخصا على الأقل بينهم 19 مدنيا في غرب البلاد في هجوم تبنته مجموعة «ريد-تابارا» المتمردة التي كشفت من جهتها أنها قتلت عشرة من عناصر قوات الأمن.
ووقع الهجوم مساء امس الاول في بلدة فوجيزو التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن العاصمة الاقتصادية بوجمبورا والمتاخمة لجمهورية الكونغو الديموقراطية ،حيث القاعدة الخلفية لحركة «ريد-تابارا» أو «مقاومة من أجل دولة قانون في بوروندي»، وهذه المجموعة هي الحركة المسلحة الرئيسية التي تقاتل قوات نظام إيفاريست ندايشيميي.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن هذا «الهجوم الدنيء» استهدف المدنيين عن قصد، موديا بحياة 20 شخصا في المجموع، من بينهم «12 طفلا، خمسة منهم دون الخامسة من العمر، فضلا عن ثلاث نساء، اثنتان منهن حاملان، وخمسة رجال، من بينهم شرطي هب لنجدة المدنيين».
وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى، بحسب الحكومة التي نددت بـ «فعل إرهابي شنيع وهمجي».
وأفادت مجموعة «ريد-تابارا» على حسابها في «اكس» بأن «مقاتليها المتمركزين في بوروندي هاجموا المعبر الحدودي في فوجيزو» وبأن «تسعة عسكريين وشرطيا واحدا قتلوا».
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشف مصدران، واحد عسكري والثاني أمني، أن الهجوم استهدف «موقعا عسكريا».
وصرح مسؤول رفيع المستوى في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» بأن «مدنيين علقوا في عمليات تبادل النيران ثم انسحب المهاجمون إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية»، مؤكدا سقوط 20 قتيلا.
وهذه هي ثاني عملية في أقل من أسبوعين تشنها هذه المجموعة المتمردة على الأراضي البوروندية التي لم تستهدفها منذ سبتمبر 2021 عندما طالت إحدى هجماتها مطار بوجمبورا.

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