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كوريا الجنوبية تطلق الفرقاطة شيونان تيمنا بسفينة تم استهدافها في 2010

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كوريا الجنوبية امس أنها أطلقت فرقاطة باسم «شيونان» تيمنا بسفينة حربية باتت رمزا في هذا البلد الذي اتهم كوريا الشمالية بنسفها بطوربيد في عام 2010 ما أدى الى مقتل 46 بحارا.
هذه المأساة التي وقعت بالقرب من خط ترسيم الحدود البحرية مع كوريا الشمالية في البحر الأصفر، تعد أسوأ حادث بين الدولتين منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953.
وحمل تحقيق دولي كوريا الشمالية مسؤولية الحادث، لكن بيونغ يانغ نفت تورطها فيه.
وقالت البحرية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الفرقاطة «شيونان» الجديدة التي تزن 2800 طن والمجهزة بأحدث الوسائل المضادة للغواصات، في «وضع لا يقهر من الاستعداد للقتال».
ولا يزال إغراق الفرقاطة «شيونان» في 26 مارس 2010 بالقرب من جزيرة بايكريونغ الكورية الجنوبية، يمثل مأساة كبرى في كوريا الجنوبية، حيث ظهر الرئيس يون سوك يول في الماضي مرتديا قميصا يمثل السفينة.
ويأتي إطلاق الفرقاطة على خلفية تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية.
وأجرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونغ-18»، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية، وحذر زعيمها كيم جونغ أون من أن بلاده لن تتوانى في الرد بالسلاح النووي إذا ما «قام العدو باستفزازها» مستخدما سلاحا من هذا النوع.

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