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أنقرة تعلن مقتل عددا من جنودها في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع التركية امس إن 12 جنديا تركيا قُتلوا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وذكرت الوزارة في بيان على منصة «إكس» أن الجيش نفذ ضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني مما أدى إلى «تحييد» ما لا يقل عن 13 من مقاتليه امس في اشتباكات مستمرة. وأضافت الوزارة أن سبعة مسلحين سقطوا قتلى أمس الأول. وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.

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