أنقرة تعلن مقتل عددا من جنودها في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

أنقرة تعلن مقتل عددا من جنودها في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
التاريخ
12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع التركية امس إن 12 جنديا تركيا قُتلوا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وذكرت الوزارة في بيان على منصة «إكس» أن الجيش نفذ ضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني مما أدى إلى «تحييد» ما لا يقل عن 13 من مقاتليه امس في اشتباكات مستمرة. وأضافت الوزارة أن سبعة مسلحين سقطوا قتلى أمس الأول. وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.
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