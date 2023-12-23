Sunday, 24 December 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيابة العامة الصربية تطلب تحقيقا في مزاعم تزوير الانتخابات

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت النيابة العامة الصربية امس أنها طلبت من الشرطة جمع أدلة بشأن مزاعم التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة، إثر موجة استنكار دولية استهدفت التجاوزات المزعومة.
وأعلن مكتب المدعي العام الصربي امس أنه طلب من الشرطة التحقيق في عدة تجاوزات مزعومة ليتسنى تحديد إذا ما كانت الأدلة كافية لإطلاق ملاحقات رسمية.
وأفادت النيابة العامة في بلغراد في بيان بأنه تم الإبلاغ عن عدة تجاوزات مزعومة، لاسيما حالات «فساد انتخابي» و«شراء أصوات»، مشيرة أيضا إلى بطاقات اقتراع مزورة في صناديق التصويت في العاصمة بلغراد.
وأقيمت في صربيا انتخابات تشريعية ومحلية في 17 ديسمبر أعلن إثرها حزب الرئيس ألكسندر فوتشيتش تحقيق فوز كاسح.
غير أن الاستحقاق الانتخابي أثار انتقادات عدة بعدما ندد فريق من المراقبين الدوليين يضم خصوصا ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسلسلة من «التجاوزات»، بما فيها «شراء أصوات» و«حشو صناديق الاقتراع».
ويتظاهر مئات الأشخاص يوميا أمام مقر اللجنة الانتخابية الصربية وأطلق عدة نواب من المعارضة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت، فيما تتوالى التنديدات الدولية.
واعتبرت ألمانيا من جهتها مزاعم التزوير «غير مقبولة» لبلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي ودعت الولايات المتحدة بلغراد إلى الاستجابة «لمخاوف» المراقبين الدوليين، فيما صرح الاتحاد الأوروبي أن «العملية الانتخابية في صربيا تستدعي تحسينات ملحوظة وإصلاحات جديدة».

MENAFN23122023000130011022ID1107652256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث