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المبعوث الأممي لليمن يعلن التوصل لمجموعة من التدابير لحل الأزمة تشمل وقفا لإطلاق النار

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توصل الأطراف اليمنية إلى الالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق النار والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية يمنية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ يرحب «بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي «بعد سلسلة الاجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام».
وذكر البيان أن «المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها».
وأوضح البيان أن «خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة».
وتابع البيان «كما ستنشئ خارطة الطريق أيضا آليات للتنفيذ والاستعداد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة».
وعبر غروندبرغ عن «تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة»، وحث «جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق».
وأشار المبعوث الأممي إلى اليمن إلى أن «ثلاثين مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم».
واعتبر أن «الأطراف خطت خطوة هامة، والتزامهم هو أولا وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين، ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق».

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