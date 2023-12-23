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القسام تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تحتجز 5 إسرائيليين في غزة وترجح مقتلهم

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس عن فقدان الاتصال بمجموعة تحتجز خمسة إسرائيليين في قطاع غزة.
وصرح الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان مقتضب بأنه «نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين».
ونشر أبو عبيدة أسماء ثلاثة من المحتجزين الخمسة المعلن عن فقدان الاتصال مع المجموعة التي تحتجزهم، مضيفا أن القسام ترجح أنه تم قتل المحتجزين في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء إعلان القسام بعد أن نشرت فيديو جديدا لهؤلاء الأسرى حمل عنوان: «بعد قليل.. ماذا حدث؟».
وكانت كتائب القسام نشرت في وقت سابق على حسابها بتطبيق «تليغرام»، فيديو بدأ بعبارة «لا تتركونا نشيخ»، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية، ليظهر 3 مسنين إسرائيليين، تحدث أحدهم معرفا عن نفسه بأنه حاييم بري يبلغ من العمر 79 عاما.
وقال: «أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة يعانون من ظروف قاسية جدا.. يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط».
وختم رسالته بالقول: «لا تتركونا نشيخ»، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.

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