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توتر ودعوات إلى ضبط النفس بعد الانتخابات في الكونغو الديموقراطية

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت سفارات نحو 15 بلدا في كينشاسا امس إلى «ضبط النفس» بعد الانتخابات التي جرت في الكونغو الديموقراطية ووصفتها بـ «المزيفة» المعارضة التي تخطط لتنظيم تظاهرة، بينما بدأت تعلن النتائج الأولية.
وكتبت سفارات 12 دولة أوروبية وكندا في بيان مشترك «مع استمرار فرز الأصوات ندعو كل الأطراف (...) إلى مواصلة ضبط النفس».
وكانت السفارة الأميركية كتبت على موقع «إكس» مساء امس الاول انها «تحث كل القادة السياسيين على مواصلة ضبط النفس وتسوية الخلافات بطريقة سلمية».
ودعي نحو 44 مليون ناخب من أصل السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لانتخاب رئيسهم ونوابهم وأعضاء مجالسهم البلدية الأربعاء.
وفي رسالة نشرت امس، ابلغ خمسة مرشحين معارضين من بينهم فايولو وموكويجي حاكم كينشاسا بنيتهم تنظيم مسيرة الأربعاء المقبل، وكتبوا «سنحتج على المخالفات التي رصدت خلال عمليات التصويت».
ووصفوا الاقتراع بأنه «انتخابات زائفة».
ومن بعثات المراقبة، قالت بعثة الاتحاد الأفريقي إن الانتخابات «جرت في جو هادئ نسبيا مع تحديات لوجستية كبيرة». وأشار مركز كارتر وهو منظمة غير حكومية أميركية، إلى «مخالفات خطيرة» في بعض المكاتب. من جهتها، ذكرت بعثة «عين المواطن» امس أن في 21% من المراكز التي راقبتها فرقها «رفض دخول بعض الناخبين من دون أساس قانوني».
وبالعكس، في 13% من المراكز التي تمت مراقبتها، سمح لأشخاص ليست لديهم بطاقات وغير مسجلين على اللوائح بالتصويت.
وتقول السلطات والمجلس الوطني الانتقالي من جانبهما إن التصويت لم يكن «فوضويا». وأكد المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أنه «تم التغلب على التحدي المتمثل في إجراء الانتخابات في 20 ديسمبر، على الرغم من الصعوبات الكامنة في عملية معقدة يشارك فيها ملايين الناخبين وأكثر من مئة ألف مرشح». وأضاف على موقع «إكس» أنه «الآن ننتظر النتائج براحة بال».
وقال دينيس كاديما رئيس اللجنة الانتخابية، قبيل إعلان النتائج الأولية «إذا كان البعض يرون نصف الكوب فارغا، فإننا نرى ثلاثة أرباع الكوب ممتلئا».

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