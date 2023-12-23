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الحرس الثوري يهدد بإغلاق البحر المتوسط

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد في الحرس الثوري قوله امس إن البحر المتوسط ​​قد يغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله «سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى».
واضاف «بالأمس صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر».
جاء ذلك غداة تأكيد البيت الأبيض أن إيران «متورطة بشكل كبير» في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

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