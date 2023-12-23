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حريق في سفينة مرتبطة بإسرائيل بعد هجوم بـ مسيرة

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان أوضحت إحداهما أن السفينة «مرتبطة بإسرائيل».
وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى الى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده.
من جهتها، أشارت شركة «أمبري» للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها «مرتبطة بإسرائيل»، مضيفة أنها «كانت متوجهة إلى الهند».
وأكدت الوكالتان أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند.
من جهته، قال مسؤول في البحرية الهندية لوكالة «فرانس برس»: «أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها».
وأضاف «أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة». وتأتي الضربة بعد سلسلة هجمات شنها المتمردون اليمينيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وفي الشهر الماضي، تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لأضرار اثر هجوم بمسيرة يشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه في المحيط الهندي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.
ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطول سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي «نصرة للشعب الفلسطيني» في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، وحذروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.

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