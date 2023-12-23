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منع منافسة محتملة لبوتين من الترشح للانتخابات

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منعت السلطات الروسية الصحافية التلفزيونية السابقة يكاترينا دونتسوفا من الترشح أمام الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل بسبب أخطاء في طلبها للتسجيل كمرشحة.
وأظهر مقطع فيديو اجتماعا للجنة الانتخابات المركزية صوت فيه أعضاؤها بالإجماع على عدم قبول ترشحها. ثم ظهرت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا وهي تقدم كلمات المواساة إلى دونتسوفا. وقالت بامفيلوفا: «أنت امرأة شابة، وكل شيء أمامك. أي أمر سلبي يمكن دائما أن يتحول إلى ميزة. وأي تجربة تظل بمنزلة خبرة». ونشرت قناة حملة دونتسوفا على تيليغرام صور وثائق قالت إن اللجنة أشارت إلى أنها غير مذيلة بالتوقيعات الصحيحة.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم دونتسوفا (40 عاما) وثائق إلى لجنة الانتخابات لدعم سعيها للترشح. وكانت تعتزم خوض السباق في برنامج يتضمن إنهاء الحرب في أوكرانيا وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وعندما قالت دونتسوفا الشهر الماضي إنها ترغب في الترشح، وصفها معلقون بصفات مختلفة هي أنها مجنونة أو شجاعة أو جزء من خطة وضعها الكرملين لخلق انطباع بوجود منافسة حقيقية. وقالت دونتسوفا في مقابلة مع «رويترز» في نوفمبر الفائت «أي شخص عاقل يأخذ هذه الخطوة سينتابه الخوف، ولكن يجب ألا ينتصر الخوف». وسيستغل منتقدو بوتين هذا الإلغاء السريع لحملة دونتسوفا كدليل على أنه لن يسمح لأي شخص لديه آراء معارضة حقيقية بالترشح أمامه في أول انتخابات رئاسية تنظم منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ يرون أنها عملية نتيجتها واحدة.
ويقول «الكرملين» إن بوتين سيفوز لأنه يتمتع بدعم فعلي من المجتمع، إذ تبلغ شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 80%.

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