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متحور كورونا الجديد أصبح الأكثر انتشارا في أميركا

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 (جيه.إن.1) تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50% من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى أمس.
وأوضحت أن هذه الأرقام تعني زيادة من 15 إلى 29% في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على التوقعات التي صدرت في الثامن من ديسمبر الجاري.
وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض في بيان إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور الجديد لا تزال تتزايد، وقد أصبح الآن هو الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة.
وتابعت أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور الجديد من «كوفيد-19» قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.
وأوضحت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان «جيه.إن.1» سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مضيفة أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.
وصنفت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الفائت المتحور «جيه.إن.1»، على أنه «متحور مثير للاهتمام». وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.

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