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القتال يستعر في شمال غزة مع استعداد إسرائيل للمرحلة الثالثة من الحرب

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنت إسرائيل عمليات قصف مكثفة على قطاع غزة مع تأكيدها مواصلة الحرب ضد حركة «حماس» والاستعداد «للمرحلة الثالثة» منها.
وفي وقت تتواصل جهود الوساطة المصرية والقطرية ومحاولة التوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل و«حماس»، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه رغم قرار مجلس الأمن، فإن «إسرائيل ستواصل الحرب في غزة الى حين الإفراج عن كل الرهائن والقضاء على حماس».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد للانتقال إلى «المرحلة الثالثة» من الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أنه «سيتم وقف الاجتياح البري وتسريح عناصر من قوات الاحتياط، وتقليص العمليات العسكرية، والانتقال إلى عمليات واغتيالات محددة، وإقامة منطقة عازلة آمنة داخل قطاع غزة».
وكجزء من المناقشات حول إعادة الانتشار، يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص عدد المقاتلين في غزة، وتسريح جنود من الاحتياط، وإخراج المقاتلين بانتظام، والاستعداد للقتال بشكل مستهدف.
وأشارت الهيئة إلى أن الجيش يسيطر على جزء كبير من شمال قطاع غزة، ولا يزال بعيدا عن السيطرة على الجزء الجنوبي من قطاع غزة خاصة في خان يونس ورفح، حيث لا تزال هناك معارك طاحنة. ولفتت إلى أن معدل التقدم في الجنوب بطيء نسبيا مقارنة بالتقدم في شمال القطاع.
وبالتوازي، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحي «حماس» في شمال القطاع حيث تسعى لفرض سيطرتها الكاملة حتى تتمكن من التركيز على الجنوب.
جاء ذلك بعد يوم من إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه لزيادة المساعدات للقطاع الفلسطيني لكنه لم يصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، إنها تخوض قتالا مع القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأضافت أنها دمرت خمس دبابات إسرائيلية ما أدى لمقتل أو إصابة أفراد طواقمها بعد إعادة استخدام صاروخين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل.
وتصاعد دخان كثيف فوق مدينة جباليا بشمال القطاع التي تضم أيضا أكبر مخيم للاجئين في غزة. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» مقتل أكثر من 400 شخص خلال 48 ساعة فقط، بسبب القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع.
وأفاد سكان باستمرار الغارات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت داخل المدينة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أطلق طلقات خادعة في منطقة عيسى بمدينة غزة لاستدراج عشرات المسلحين إلى مبنى كان بمنزلة مقر لحركة «حماس» في شمال القطاع.
ونشر الجيش أيضا مقطعا مصورا قال إنه يظهر أنفاقا لـ «حماس» في منطقة عيسى.
في المقابل، دوت صفارات الإنذار لتحذر من هجمات صاروخية محتملة من غزة في أنحاء جنوب إسرائيل امس للمرة الأولى منذ يومين.
ووسع الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء لتشمل مناطق من وسط قطاع غزة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان إن أوامر الإخلاء الجديدة تغطي نحو 15% (نحو 9 كيلومترات مربعة) من المنطقة الوسطى لقطاع غزة للإخلاء.
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي حدد المنطقة في خارطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل مخيمي البريج والنصيرات للاجئين ومنطقتي الزهراء والمغراقة.
ويقطن في المنطقة المستهدفة بالإخلاء قبل بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي نحو 90 ألف نسمة، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
وأفاد بيان المكتب الأممي بأن التعليمات المصاحبة للخارطة التي نشرها الجيش تطالب السكان بالانتقال فورا إلى مراكز الإيواء في دير البلح، وهي مكتظة بالفعل وتستضيف مئات الآلاف من النازحين. وكتب مدير شؤون «الأونروا» في غزة توم وايت على «إكس»: «الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شطرنج، وتم تهجير كثيرين منهم عدة مرات». وأكد أن «الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه».
وبحسب «الأونروا»، فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل أكثر من 150 ألف شخص.

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