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تركيا تعفي مواطني السعودية والإمارات وعمان والبحرين من تأشيرة الدخول

12/23/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت تركيا إعفاء مواطني ست دول منها أربع دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى تركيا بغرض السياحة.

ويتيح هذا الإعفاء الذي نشر امس في الجريدة الرسمية التركية لمواطني هذه الدول إمكانية زيارة تركيا للغرض السياحي دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يوما في كل فترة 180 يوما.

ووفقا للقرار المنشور بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم منح الإعفاء من التأشيرة لمواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى جانب مواطني الولايات المتحدة وكندا.

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