((صفقات ضد الوطن))

جاء خطاب النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ليكون بمنزلة المصارحة والمواجهة القوية مع الجميع وأمام الجميع، حيث أشار سموه إلى الأخطاء، ووضع يده على جروح أصابت الوطن، كما وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية في موقف لا تحسدان عليه، ولعل ذلك هو النتاج الطبيعي لموقفهما من بعض القضايا الوطنية، وما يتعلق بمصلحة المواطنين، وعدم إنصات البعض لما جاء في خطابات سموه السابقة والتي طالما حذر فيها من الانجرار وراء الخلافات والمشاحنات الشخصية، والتي شدد فيها على ضرورة الاتفاق على أن مصلحة الكويت هي الأولى وليست الأخيرة.

والحقيقة أن الحد قد زاد والكيل طفح من تصرفات «بعض» أعضاء السلطتين، لعدم التمكن من تلبية مصالح الوطن والمواطنين، بل على العكس أن البعض منهم قد انصرف وراء تحقيق مصالح شخصية أسماها صاحب السمو الأمير بصفقة «تبادل المصالح»، تلك الصفقة التي امتزجت بالتعيينات لغير أهل الكفاءة، والندب والنقل، ولعل هذا ما جعل سموه قبل أيام قليلة يصدر قرارا بوقف التعيينات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، حتى تتم إعادة صياغة الأمور من جديد، ووضع قواعد ولوائح ثابتة تجعل من أهل الكفاءة والاتقان على رأس العمل، وألا تسير الأمور وفقا لأهواء بعض ممثلي الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، هذا إلى جانب ما أشار إليه سموه من عبث بملف التجنيس، والإضرار بمصالح الكويت وشعبها.

ومن يتابع جيدا سيعرف أن صاحب السمو الأمير كانت لديه قراءة مستقبلية توصل إليها من خلال حكمته ورجاحة عقله، وذلك عن طريق تحليل المؤشرات التي حدثت منذ فترة، والتي بناء عليها حذر مرارا وتكرارا مما يحدث من انشقاق ليس بالهين بين السلطتين، كما حذر سموه أيضا من عواقب ذلك.

وبعيدا عن الشأن الداخلي سنجد أن بعض الدول المحيطة بنا استغلت حالة «الحرب الباردة» بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس وحاولت الاستحواذ على حقوق الكويت الغالية، والدخول في نزاع على المواقع الحدودية مثلما حدث مع إيران ومحاولة فرض سيطرتها على حقل الدرة، والعراق الذي يحاول جاهدا الاستحواذ على خورعبدالله، ولعل هذا ما يؤكد على أن فكرة الانغماس في الخلافات الداخلية ستجلب خسائر فادحة للوطن.

وأخيرا، يبقى خطاب النطق السامي هو الانطلاقة القوية للعهد الجديد، فإن من أخطأ سيحاسب وأن البقاء للمخلصين الذين يدركون حجم المخاطر التي تحيط بنا، وأن التاريخ لن ينسى المصلح والمفسد، ولن تمحى «صفقة تبادل المصالح» إلا بالعودة إلى الرشاد لمصلحة هذا الوطن. ولكل من أدى واجبه بأمانة وإخلاص وأنجز شيئا نقول شكرا، فكلنا نحب الكويت وعلينا العمل من أجلها ولمصلحة أبنائها ومستقبلهم، والله الموفق.





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