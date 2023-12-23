الخطاب السامي.. ورؤية المرحلة

أهلا بالأمير السابع عشر لهذا الوطن الحبيب.. أهلا بعصر جديد وعمر مديد وعود حميد مزهو بالتفاؤل بغد مشرق لدرة الخليج... أرفع لكم يا سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أسمى آيات التبريكات والتهاني، والفرحة والأماني بمناسبة توليكم مقاليد الحكم، ورحم الله أميرنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد وأسكنه فسيح جناته.استهللتم يا صاحب السمو عهدكم الميمون بخطاب «سامي»، انتهج المباشرة والوضوح، فلامس قلوب الشعب، ووضع إصبعه على الجرح الغائر، وأيقظ المسؤولية النائمة في سبات عميق لدى كثير من مسؤولي الدولة، فالحزم يترقبهم أينما كانوا، والعدسات السامية ستلاحق كل مقصر بحق الوطن والمواطن، ففي هذا العهد لا مكان للمفرطين ولا للنائمين ولا للمتهاونين ولا للفاسدين، والكفاءة والإخلاص والولاء للوطن هي ميزان المرحلة، شاء من شاء وأبى من أبى.خطابكم السامي يا سيدي حرك المياه الراكدة وأنعش القلوب العطشى لمستقبل واعد لدولتنا الكريمة، ولن نحلم بهذا العهد دونما نهج إصلاحي جاد يتخذ من أصحاب الأيادي النظيفة أعوانا للبناء والازدهار، ويستبعد الفاسدين والمفسدين عن المشهد الجديد الذي سيعيد الكويت درة تتلألأ في محيطها وإقليمها، وبين نظيراتها كما كانت قبل عقود من الزمن.ما سمعناه من كلمات أكد لنا أن صاحب السمو لديه رصيد كبير من الخبرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهو مستمع رائع، ومراقب مميز لما يحدث في دهاليز السياسة الداخلية وتحت قبة البرلمان وداخل قصر السيف، حيث السلطتان التشريعية والتنفيذية تضطلعان بمسؤوليات تجاه هذا الوطن، ولم يكن غائبا عن كل ما جرى ويجري. واليوم، آن للمطلع الحاذق حفظه الله أن يكون لاعبا رئيسيا في تنمية البلاد ونهضتها الشاملة وحفظ أمنها واستقرارها، وتحقيق الرخاء والعيش الكريم لجميع مواطنيها.كما أستذكر اليوم زيارات صاحب السمو الخارجية، والتي كان آخرها زيارته قبل أشهر قليلة إلى الصين، واطلاعه على رؤى الدول العظمى في دعم اقتصادها وتعزيز موقعها في خارطة العالم، فكانت زيارة زاخرة بنماذج رائعة من التطور والازدهار، والتي نعتقد بأن صاحب السمو لن يقبل بمستويات أقل منها.كلمات صاحب السمو أثلجت الصدور ولاقت الرضا والقبول والثقة والتأييد، وعززت هيبة البلاد. وما بعد الكلمات أكثر وقعا وتأثيرا بإذن الله تعالى.. فاستبشروا يا أهل الكويت خيرا بعهد جديد لا يعكر الفساد صفوه، ولا المفسدون جماله.سِرْ يا صاحب السمو على بركة الله، حاكما مظفرا، وربانا محنكا، فقد بايعناك على السمع والطاعة في الشدة والرخاء والمنشط والمكره، فخلفك شعب مخلص ومحب ووفي.اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى.. واجعل على يديه خير البلاد والعباد.. وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير.. إنك سميع قريب مجيب.

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