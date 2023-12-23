ليس خطاباً وكفى

نتوجه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بخالص التهنئة والتضرع بالدعاء أن يسدد المولى تعالى خطاه وأن يكون خير خلف لخير سلف.

إن الخطاب السامي أمام جلسة القسم في مجلس الأمة ليس خطابا وكفى بل منهج ورؤية إصلاح ثاقبة أراد بها سموه أن يبين لنا فيه أنه الرجل الأمير الإنسان الحازم القادر بإذن الله الذي يملك رؤية اصلاحية لواقع يتطلع لأن يكون أفضل مما كان، منهج إصلاح يحمل في طياته تشخيصا لواقع شعب عان الكثير من ويلات الزمن.

خطابه منهج ورؤية كشفت لأمته عن شكل عملية المعرفة التي أدركها سموه في الوصول إلى حقائق الأشياء المحيطة بهذا الوطن والمجتمع، واضعا إصبعه على الجرح، عارفا مداه، أضراره المحيطة به، بل بمدى حجم أعراضه المدمرة ليداويها وفق «روشتة» وصفة إصلاح قد تكون علقم المذاق، حنظل طعمها، لكنها وصفة شديدة الوطأة بحجم الألم الذي يشعر به سموه.النطق السامي فرض قيما اصلاحية تعبر عن شخصية آلمها حال شعب يعاني من وجع ألمه، فلبى لهم «أنا الطبيب المداوي» فأبشروا للقادم من خير والمستقبل من بزوغ شمس ستشع بمزايا متطلبات تطبيق مستوجبات عهد جديد يحمل رؤى مستقبل واعدا ستضع قواعد جديدة ترتكز عليها مصالح الوطن العليا، ركائز تحرك الراكد من ملفات مهمة وحساسة بل وخطيرة عصفت بأجواء هذا الوطن النقية، ملفات تتعلق بالهوية الوطنية والوطن والمواطنة والولاء، ملفات تتعلق بالتعيينات في المناصب القيادية، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.النطق السامي حمل قيما في طاعة ولي الأمر التي هي من مقتضيات الالتزام الشرعي بها، ليوصل رسالة استباقية في هذا الشأن قوامها السمع والطاعة، أنه ليس خطابا وكفى بل نبراس نهتدي به وآفاق ترفرف بأحلام الكويت والكويتيين، إنه خطاب يعبر عن خارطة طريق طويل يوصلنا إلى درة الخليج المستريحة في آخره، تنتظر الفارس ليعيد اليها بريقها ومجدها وسؤددها، وأنت أهل لها يا سمو أمير الحزم. وفقك الله وسدد على دروب الخير خطاك..