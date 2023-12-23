خطاب الأمل والتفاؤل

جاء خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء سموه اليمين الدستورية أميرا للبلاد في جلسة مجلس الأمة ليتلمس واقعا حقيقيا ويعبر عن رؤية الوالد القريب من أبنائه، القريب من هموم الشعب وتطلعاته وآماله وطموحاته، خطابا يعتبر من الخطابات التي تؤسس عهدا جديدا واضح الملامح والشفافية في تلمس مكامن الخلل والأخطاء، حيث لا تهاون في المحاسبة والمراقبة ومصلحة الكويت العليا في تحديات وقضايا وأحداث إقليمية ودولية، ويعيد للكويت دورها الريادي والحيوي على الصعيد العالمي.إن مضامين الخطاب السامي جاءت لتوجه نحو كويت متقدمة على كافة المستويات والمجالات التنموية والاقتصادية في ازدهار الكويت ووضع مصلحة الكويت العليا وهي الباقية، نعم خطاب صاحب السمو أرسى الأسس والمبادئ والقيم الدينية والدستورية التي تتضمن العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بدون محاباة ولا صفقات على حساب الوطن والمواطن، يبشر بالخير وبث روح الأمل والتفاؤل والعمل على نهضة الكويت. هذه الأسطر والكلمات جاءت لتعبر عن مواطن بسيط رأى في خطاب صاحب السمو الأمل والتفاؤل ورياح التغيير لمستقبل مشرق للكويت الحبيبة.شخطة قلم: «نعم يا سيدي كلماتك تسطر في التاريخ المعاصر ومدرسة يتعلم منها الجميع».

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