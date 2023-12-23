الخطاب التاريخي وعدالة السماء

تتعاقب الأجيال وتبقى الكويت الوطن العزيز أبية شامخة بشعبها المتأصل في قلبه حب الوطن، وتحت حكم رجال عاهدوا الله أولا على رفعة شأن الوطن وسلامة أراضيه ثم عاهدوا أبناء الوطن على بذل كل الجهود للحفاظ على المكتسبات والاستحقاقات التي تليق بوطن عزيز ومواطن كريم.لقد استمعت وكلي آذان مصغية ووعي يقظ إلى خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية أميرا للبلاد، وقد تحدث سموه بلسان حال كل مواطن كويتي يعشق تراب الوطن ويشعر بالقلق إلى مآلات الأمور في السنوات الأخيرة، حيث انتقد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، السلطتين التشريعية والتنفيذية وقال إنهما تعاونتا على الإضرار بمصالح البلاد والعباد في ملفات عديدة وصفها سموه بـ «العبث المبرمج»، وذلك مثلما حدث من تعيينات ونقل في بعض المناصب وملف الجنسية وما يمثله من تغيير للهوية الكويتية وملف العفو وتداعياته، وملف رد الاعتبار والتسابق لإقراره، وقد عبر سموه عن حزنه العميق لسكوت أعضاء السلطتين عن هذه التجاوزات مما أصبغ عليها صفة الشرعية، وهذا السكوت ليس إلا صفقة لتبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب الوطن والمواطنين، وقد أكد سموه أن هذه التجاوزات جعلته يصدر قرارا سياديا بوقف كل التعيينات والنقل والانتداب لأجل مسمى، وأنه سوف يتم التعامل مع باقي الملفات.والحقيقة أنني أعتبر هذا الخطاب التاريخي الذي كان دقيقا في ألفاظه وعباراته ومتسقا مع ضوابط الشرع والدستور والقانون هو انتصار للعدالة والنزاهة والشفافية والإصلاح الذي طالما كنا نطالب به ولم نيأس من الحديث والكتابة عنه، هو في الحقيقة نصر مبين لكل دعاة الإصلاح ومناهضي الفساد، والمدهش أنه يأتي موافقا للذكرى السنوية الثالثة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد وكأن عدالة السماء أرادت أن تنصف سموه وترسخ في الأذهان مواقفه التي ستبقى خالدة في قلوب الشعب الكويتي.لقد كتبنا مرارا وتكرارا عن أرض الكويت الولّادة ومعينها الذي لا ينضب من خيرة القادة الذين وهبوا حياتهم ليس لخدمة وطنهم فقط ولكن لخدمة الإنسانية جمعاء، ولقد استمعت إلى د. محمد العوضي على تلفزيون الكويت وهو يحكي عن تلقيه خبر وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مئواه، وكيف أنه كان يستعد لإلقاء محاضرة في تركيا عن مأساة أهالينا في غزة، حيث خيمت أجواء الحزن على قاعة المحاضرة المكتظة بمختلف الجنسيات، وهم يذكرون بكل الخير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ومواقف الكويت الإنسانية المشرفة، ومن عجائب الأقدار أن يوم وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، هو يوم وصول أول باخرة في العالم إلى ميناء العريش قادمة من الكويت قبلة العطاء والإنسانية، وهي محملة بأطنان من المواد الإغاثية لأهالي غزة، وهو الواجب الإنساني والنهج القويم الذي اعتاد عليه حكامنا الأجلاء لنصرة المستضعفين وإخوة الدين والإنسانية.وفي الختام، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته ومغفرته، ونسأله جل وعلا أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يسدد خطاه وأن يكون خير خلف لخير سلف، وأن يعينه على تحمل هذه الأمانة الثقيلة لتحقيق الأمن والرخاء للبلاد والعباد.

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