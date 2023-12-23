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أمير الحزم

12/23/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قوبل بترحاب كبير من أبناء الكويت والنخب السياسية والاجتماعية وسط إشادات واسعة لما تضمنه هذا الخطاب التاريخي من التركيز على أسس ومبادئ محاربة الفساد ومحاسبة المقصر والفصل بين السلطات.
وقد وضع هذا الخطاب السامي الأمور في نصابها الصحيح، كما عرف عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الحزم، وندعو الله جميعا أن يكون خير خلف لخير سلف. وقد كان خطاب سمو الأمير مباشرا ويتصف بالصراحة، وكان عدم الرضا واضحا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لما قال سموه إنه إضرار بمصالح البلاد والمواطنين كما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب بما لا يتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف وما حصل في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره، وما أضافه سموه من أن ما يزيد الحزن والاسى سكوت اعضاء السلطتين عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات حتى اصبحت صفة شرعية.
وقد جاء قرار سموه مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب على أن يتم التعامل مع باقي الملفات الاخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا. وقد قال سموه في بداية خطابه السامي ان في العين دمعة وفي القلب غصة وحسرة وفي النفس لوعة وحرقة وان الكلمات لتعجز عن التعبير عما يختلج في خاطري بمشاعر الحزن والاسى على فراق اخي ورفيق عمري، واستذكر سموه بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد من إنجازات متميزة وما سجله من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف، رحمة الله عليه، حيث أعطى بلا حدود من غير منة وتفرد في تواضع شامخ، فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين.
قد تعهد سموه بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وأن نحافظ على التزاماتنا الخليجية والاقليمية والدولية، والأزمات والتحديات محيطة بنا، والحكمة تقتضي منا ادراك عظم وحجم المسؤولية، والوحدة الوطنية ضمانة البقاء، ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة، وضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كل جوانبه الامنية والاقتصادية والمعيشية والحوار وتبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة اجواء التفاؤل وروح الامل والمحاسبة الجادة في اطار الدستور والقانون عن الاهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
نسأل الله أن يعين صاحب السمو الأمير على تحمل هذه المسؤولية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نشهد في عهده ما يتطلع اليه شعب الكويت من عز ورخاء.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.


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