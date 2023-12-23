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الاصطفاف الوطني

12/23/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أن نغلق ملف عام 2023، هناك عدة ملاحظات أتمنى أن تتسع صدور القراء لها..
من كان يتوقع أن هذا العام سيكون أكثر إيلاماً من عامي 2021 - 2022، اللذين سيطر عليهما فيروس كورونا ومتحوراته، وتسبب في الارتباك الحاد لسلاسل الإمداد العالمي، والارتفاعات غير المسبوقة لأسعار كل شيء - إلا الإنسان!! - وسقوط حر لمنظومة القيم والأخلاق والمبادئ التي صدعنا «العالم المتقدم» بها منذ الثورة الفرنسية، حتى 7 أكتوبر 2023؟ هذا السقوط الذي لا ينافسه سوى سقوط أكثر حرية للجنيه المصري - المأسوف على كهولته - أمام الدولار الجبار.
وإذا كانت «الأعوام» بخواتيمها، فهل هناك ختام للعام الحالي أكثر إبهاراً من «تغول» الكيان الصهيوني على كل ما هو إنساني، وسط دعم وحماية وتأييد.. بل ومشاركة دول «كانت» رموزا للحرية والمساواة والعدل وحقوق الإنسان؟
عموماً سأفرد مقالاً مستقلاً «لعام المأساة» هذا لاحقاً، الملاحظة الإيجابية اللافتة للنظر في مصر كانت هذا الاصطفاف الوطني الرائع الذي حققه المصريون في الانتخابات الرئاسية، والتي أكرر أن نتيجتها كانت معروفة ومحسومة ولا تحمل أدنى مفاجأة، وكان «المنطق» يقود إلى حتمية ضعف المشاركة في التصويت، لكن المفاجأة الحقيقية - بالنسبة لي على الأقل - كانت توجه قرابة 44.8 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع من أصل 67 مليونا تضمهم قاعدة الناخبين بنسبة مشاركة 66.8%، ما أعتبره استفتاء جديداً على دعم القيادة السياسية وأداء الرئيس في التصدي للتحديات الخارجية والداخلية، وأيضاً رسالة من المصريين أنهم يعيدون اختيار الرجل رغم تحملهم للكثير من الصعوبات ولكن الأمل قائم في إكمال المشروعات العملاقة، والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والديون المتراكمة، .. والأهم الحفاظ على «وجود الوطن» الذي أصبح مهدداً من جميع جهات حدوده الأربع، ويحتاج الحفاظ على هذا الوجود إلى الكثير من الحكمة ونفاذ البصيرة.. والحسم والحزم.. وربما المزيد من «الخطوط الحمراء»!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء


دعاء لفلسطين

اللهم يا رحمن يا رحيم اكشف غمة أهلنا في فلسطين وفرج كربهم وأغث لهفتهم وتول أمرهم، وثبت أقدامهم، وتقبل شهداءهم.. وارحم ضعف أطفالهم وشيوخهم ونسائهم.. إنك على كل شيء قدير.


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