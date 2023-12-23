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مقتل 5 ضباط وإصابة 44 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة

12/23/2023 11:18:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.
وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء 5 قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم بوفاتهم.
و أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، أمس الجمعة، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، باشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، واصفا إصابة 10 منهم بالخطيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إن 189 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة في العمليات البرية و 310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.

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