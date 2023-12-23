مقتل 5 ضباط وإصابة 44 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.
وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء 5 قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم بوفاتهم.
و أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، أمس الجمعة، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، باشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، واصفا إصابة 10 منهم بالخطيرة.
وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إن 189 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة في العمليات البرية و 310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.
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