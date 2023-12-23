(MENAFN
- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد عشيرة الحدادين و آل سلفيتي
المهندس ناجي عايد عيسى حدادين
( ابو سامر )
زوج الفاضلة غادة صالح سلفيتي
والد كل من سامر زوجته تمارا حدادين و ديما زوجة وسام ساحلية و لينا زوجة فارس فارس و رجائي زوجته صبا القسوس
وشقيق كل من المرحومين نجيب ( ابو اياد ) و عدلا و ميليا
وجد ماسة و نايا وليث وطارق وكريم وسند وغاليا
والذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 22-12-2023 عن عمر يناهز 86 عامآ
و سيتم تشيع جثمانه اليوم الاحد الموافق 24-12-2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر من كنيسة المقبرة سحاب الى نفس المقبرة
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم الثلاثاء الموافق 26-12-2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الأرثوذكس - الصويفية
تقبل التعازي للرجال و النساء لمدة ثلاثة أيام في قاعة جمعية آل النبر يوم الاحد بعد الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساءً.
ويومي الاثنين و الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساءً
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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