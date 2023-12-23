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ناجي عايد عيسى حدادين

12/23/2023 11:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقل الى الأمجاد السماوية فقيد عشيرة الحدادين و آل سلفيتي المهندس ناجي عايد عيسى حدادين ( ابو سامر ) زوج الفاضلة غادة صالح سلفيتي والد كل من سامر زوجته تمارا حدادين و ديما زوجة وسام ساحلية و لينا زوجة فارس فارس و رجائي زوجته صبا القسوس وشقيق كل من المرحومين نجيب ( ابو اياد ) و عدلا و ميليا وجد ماسة و نايا وليث وطارق وكريم وسند وغاليا والذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 22-12-2023 عن عمر يناهز 86 عامآ و سيتم تشيع جثمانه اليوم الاحد الموافق 24-12-2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر من كنيسة ‏المقبرة سحاب الى نفس المقبرة وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم الثلاثاء الموافق 26-12-2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الأرثوذكس - الصويفية تقبل التعازي للرجال و النساء لمدة ثلاثة أيام في قاعة جمعية آل النبر يوم الاحد بعد الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساءً. ويومي الاثنين و الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساءً الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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