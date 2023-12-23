بايدن: أجريت اتصالا مع نتنياهو ولم أطلب منه وقف إطلاق النار

بايدن: أجريت اتصالا مع نتنياهو ولم أطلب منه وقف إطلاق النار
التاريخ
12/23/2023 11:18:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أجرى اتصالا مطولا اليوم السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يطلب منه وقف إطلاق النار في غزة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إن نتنياهو أكد خلال اتصال مع بايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق جميع أهدافها.
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