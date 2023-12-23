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بايدن: أجريت اتصالا مع نتنياهو ولم أطلب منه وقف إطلاق النار

12/23/2023 11:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أجرى اتصالا مطولا اليوم السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يطلب منه وقف إطلاق النار في غزة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إن نتنياهو أكد خلال اتصال مع بايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق جميع أهدافها.

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