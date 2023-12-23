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بيان القسام: سمعنا أصوات صراخ جنودهم

12/23/2023 11:18:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام في بيان لها إن مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.

وأضافت "تصدى المجاهدين لقوة صهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف "الياسين 105" وقذائف الـ "TBG"".

وأكد مجاهدو القسام أنهم أوقعوا عدد منهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم.

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