بيان القسام: سمعنا أصوات صراخ جنودهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام في بيان لها إن مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.
وأضافت "تصدى المجاهدين لقوة صهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف "الياسين 105" وقذائف الـ "TBG"".
وأكد مجاهدو القسام أنهم أوقعوا عدد منهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم.
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