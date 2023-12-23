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شهادة لأسيرة إسرائيلية: حراس حماس كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

12/23/2023 11:18:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تشين ألموغ غولدشتاين إن "الحراس الفلسطينيين كانوا يحموننا من نيران الجيش، وكانوا مهمين جدا لنا".
وأضافت غولدشتاين كنا نسأل الحراس عما إذا كانوا سيقتلوننا، وكان ردهم "نموت نحن قبل أن تموتوا"، مؤكدة أن حراس حماس الذين أسروهم كانوا يحمونهم بأجسادهم من القصف.

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