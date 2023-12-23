شهادة لأسيرة إسرائيلية: حراس حماس كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

شهادة لأسيرة إسرائيلية: حراس حماس كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف
التاريخ
12/23/2023 11:18:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تشين ألموغ غولدشتاين إن "الحراس الفلسطينيين كانوا يحموننا من نيران الجيش، وكانوا مهمين جدا لنا".
وأضافت غولدشتاين كنا نسأل الحراس عما إذا كانوا سيقتلوننا، وكان ردهم "نموت نحن قبل أن تموتوا"، مؤكدة أن حراس حماس الذين أسروهم كانوا يحمونهم بأجسادهم من القصف.
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