جرائم الاحتلال.. هكذا أعدم 137 مدنيا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "جيش الاحتلال ارتكب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال، حيث حفر حفرا كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين وهم أحياء، ثم أطلق الرصاص عليهم ودفنهم بالجرافات".
وأضاف المكتب، في بيان، أن هذه الجرائم تكررت من خلال إعدام عشرات المدنيين أمام ذويهم، كما قام الاحتلال بإعدام نساء حوامل كُنَّ في طريقهن إلى مستشفى العودة شمال غزة، وكنَّ يرفعن الرايات البيضاء.
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