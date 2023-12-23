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جرائم الاحتلال.. هكذا أعدم 137 مدنيا في غزة

12/23/2023 11:18:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "جيش الاحتلال ارتكب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال، حيث حفر حفرا كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين وهم أحياء، ثم أطلق الرصاص عليهم ودفنهم بالجرافات".
وأضاف المكتب، في بيان، أن هذه الجرائم تكررت من خلال إعدام عشرات المدنيين أمام ذويهم، كما قام الاحتلال بإعدام نساء حوامل كُنَّ في طريقهن إلى مستشفى العودة شمال غزة، وكنَّ يرفعن الرايات البيضاء.

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