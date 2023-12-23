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السيتي يتمسك الهيمنة الأوروبية

12/23/2023 11:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية حضورا جماهيريا كبيرا قارب 246 ألف مشجع، حضروا منافسات 7 مباريات شهدها المونديال، وأضحى مانشستر سيتي الإنجليزي البطل الـ12 الذي يتوج باللقب، وأول ناد إنجليزي يتوج بالذهب من المشاركة الأولى، وباتت الكرة الإنجليزية الأكثر تحقيقا لكأس العالم للأندية من حيث تنوع الأندية الأبطال، بعدما نجحت 4 أندية في التتويج باللقب العالمي خلال 20 نسخة، كما عادلت الكرة البرازيلية في عدد الألقاب بواقع 4 ألقاب، وأثبت السيتي هيمنة الكرة الأوروبية على ألقاب المونديال بحصول أندية أوروبا على 16 لقبا، مقابل 4 ألقاب توجت بها أندية أمريكا الجنوبية، وتعد الأندية الإسبانية الأكثر تتويجا باللقب بـ8 ألقاب، فيما البرازيليون الأكثر حصولا على الوصافة بواقع 6 مرات، فيما أصبح الأهلي المصري أكثر الأندية نيلا للميدالية البرونزية بـ4 مرات.
حضور لافت

يعتبر الحضور الجماهيري ملح أي بطولة أو منافسة رياضية، فما بالك بكأس العالم سواء للمنتخبات أو الأندية، ونجحت الجماهير السعودية، وجماهير الأندية المشاركة في النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية التي اختتمت أول من أمس في جدة، في تسجيل حضور جماهيري مميز، إذ قارب الحضور الجماهيري لمنافسات المونديال 246 ألف متفرجا، في حضور منافسات 7 مباريات، إذ سجلت البطولة حضور 245593 مشجعا لمباريات المونديال.
وشهدت مواجهة الافتتاح التي جمعت الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الحضور الأكبر في مباراة افتتاحية للمونديال بحضور 50248 متفرجا بمدرجات إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
أبطال مختلفون

توج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وهو اللقب الرابع للكرة الإنجليزية التي تعادلت مع نظيرتها البرازيلية في وصافة الأكثر تحقيقا للقب بـ4 تتويجات، إلا أن الكرة الإنجليزية تمتلك أفضلية أنها أصبحت إنجلترا بذلك أكثر بلد تملك أبطالا مختلفين في تاريخ المونديال، بعدما توجت أندية مانشستر يونايتد ((2008))، ليفربول ((2019))، تشيلسي ((2021))، وأخيرا مانشستر سيتي ((2023))، باللقب العالمي، فرغم أن كرة القدم الإسبانية تملك أكبر عدد من الألقاب بواقع 8 ألقاب، إلا أنها جاءت عن طريق ناديين فقط هما ريال مدريد ((5 ألقاب))، وبرشلونة ((3 ألقاب))، والكرة البرازيلية جاءت في الوصافة مناصفة مع الإنجليزية، إلا أن 3 أندية فقط توجت باللقب

وهي كورينثيانز ((لقبان))، ساو باولو، وإنترناسيونال ((لقب واحد لكل منهما)).
خماسية كبرى

توج المان سيتي في 2023 بخماسية كبرى، إذ نجح في التتويج بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.
تفوق الشياطين

حصد بطل إفريقيا، الأهلي المصري، الميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على بطل آسيا، أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكون الأكثر تحقيقا للمركز الثالث في كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.
سيطرة أوروبية

تعتبر أندية أوروبا أكثر الأندية حصدا للقب بـ16 لقبا، وأندية أمريكا الجنوبية الأكثر حصولا على الميدالية الفضية ((11 مرة))، بينما حصلت الأندية الأوروبية والآسيوية على الفضية ((3 مرات))، والأندية الإفريقية ((مرتان)).
وفي الميدالية البرونزية، تساوت أندية أمريكا الشمالية مع نظيرتها الآسيوية، حيث حصل كل منهما على البرونزية ((5 مرات))، وأندية أمريكا الجنوبية والإفريقية ((4 مرات)).
- 245593 مشجعا حضور المونديال
- 50248 متفرجا حضور افتتاح البطولة
- الجوهرة سجلت الحضور الأعلى في افتتاح كأس العالم
- 16 لقبا موندياليا ذهبت إلى القارة العجوز
- 4 ألقاب توجت بها أندية أمريكا الجنوبية
- 4 أندية منحت الإنجليز التنوع في التتويج
- 11 فضية حصدتها أندية أمريكا الجنوبية
- 4 مرات نال فيها الأهلي المصري البرونزية كأكثر الأندية
- 12 بطلا توجوا بالذهب العالمي آخرهم السيتي
- أندية آسيا نالت الفضية 3 مرات ومثلها حصدتها الأندية الأوروبية

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