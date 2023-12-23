السيتي يتمسك الهيمنة الأوروبية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية حضورا جماهيريا كبيرا قارب 246 ألف مشجع، حضروا منافسات 7 مباريات شهدها المونديال، وأضحى مانشستر سيتي الإنجليزي البطل الـ12 الذي يتوج باللقب، وأول ناد إنجليزي يتوج بالذهب من المشاركة الأولى، وباتت الكرة الإنجليزية الأكثر تحقيقا لكأس العالم للأندية من حيث تنوع الأندية الأبطال، بعدما نجحت 4 أندية في التتويج باللقب العالمي خلال 20 نسخة، كما عادلت الكرة البرازيلية في عدد الألقاب بواقع 4 ألقاب، وأثبت السيتي هيمنة الكرة الأوروبية على ألقاب المونديال بحصول أندية أوروبا على 16 لقبا، مقابل 4 ألقاب توجت بها أندية أمريكا الجنوبية، وتعد الأندية الإسبانية الأكثر تتويجا باللقب بـ8 ألقاب، فيما البرازيليون الأكثر حصولا على الوصافة بواقع 6 مرات، فيما أصبح الأهلي المصري أكثر الأندية نيلا للميدالية البرونزية بـ4 مرات.
حضور لافت
يعتبر الحضور الجماهيري ملح أي بطولة أو منافسة رياضية، فما بالك بكأس العالم سواء للمنتخبات أو الأندية، ونجحت الجماهير السعودية، وجماهير الأندية المشاركة في النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية التي اختتمت أول من أمس في جدة، في تسجيل حضور جماهيري مميز، إذ قارب الحضور الجماهيري لمنافسات المونديال 246 ألف متفرجا، في حضور منافسات 7 مباريات، إذ سجلت البطولة حضور 245593 مشجعا لمباريات المونديال.
وشهدت مواجهة الافتتاح التي جمعت الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الحضور الأكبر في مباراة افتتاحية للمونديال بحضور 50248 متفرجا بمدرجات إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
أبطال مختلفون
توج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وهو اللقب الرابع للكرة الإنجليزية التي تعادلت مع نظيرتها البرازيلية في وصافة الأكثر تحقيقا للقب بـ4 تتويجات، إلا أن الكرة الإنجليزية تمتلك أفضلية أنها أصبحت إنجلترا بذلك أكثر بلد تملك أبطالا مختلفين في تاريخ المونديال، بعدما توجت أندية مانشستر يونايتد ((2008))، ليفربول ((2019))، تشيلسي ((2021))، وأخيرا مانشستر سيتي ((2023))، باللقب العالمي، فرغم أن كرة القدم الإسبانية تملك أكبر عدد من الألقاب بواقع 8 ألقاب، إلا أنها جاءت عن طريق ناديين فقط هما ريال مدريد ((5 ألقاب))، وبرشلونة ((3 ألقاب))، والكرة البرازيلية جاءت في الوصافة مناصفة مع الإنجليزية، إلا أن 3 أندية فقط توجت باللقب
وهي كورينثيانز ((لقبان))، ساو باولو، وإنترناسيونال ((لقب واحد لكل منهما)).
خماسية كبرى
توج المان سيتي في 2023 بخماسية كبرى، إذ نجح في التتويج بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.
تفوق الشياطين
حصد بطل إفريقيا، الأهلي المصري، الميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على بطل آسيا، أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكون الأكثر تحقيقا للمركز الثالث في كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.
سيطرة أوروبية
تعتبر أندية أوروبا أكثر الأندية حصدا للقب بـ16 لقبا، وأندية أمريكا الجنوبية الأكثر حصولا على الميدالية الفضية ((11 مرة))، بينما حصلت الأندية الأوروبية والآسيوية على الفضية ((3 مرات))، والأندية الإفريقية ((مرتان)).
وفي الميدالية البرونزية، تساوت أندية أمريكا الشمالية مع نظيرتها الآسيوية، حيث حصل كل منهما على البرونزية ((5 مرات))، وأندية أمريكا الجنوبية والإفريقية ((4 مرات)).
- 245593 مشجعا حضور المونديال
- 50248 متفرجا حضور افتتاح البطولة
- الجوهرة سجلت الحضور الأعلى في افتتاح كأس العالم
- 16 لقبا موندياليا ذهبت إلى القارة العجوز
- 4 ألقاب توجت بها أندية أمريكا الجنوبية
- 4 أندية منحت الإنجليز التنوع في التتويج
- 11 فضية حصدتها أندية أمريكا الجنوبية
- 4 مرات نال فيها الأهلي المصري البرونزية كأكثر الأندية
- 12 بطلا توجوا بالذهب العالمي آخرهم السيتي
- أندية آسيا نالت الفضية 3 مرات ومثلها حصدتها الأندية الأوروبية
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