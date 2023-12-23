انقباض الأوعية يزيد آلام العضلات شتاء

(MENAFN
- Al Watan) يعانى كثير من الناس آلام العضلات خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي برودة الأجواء، وانخفاض درجة الحرارة إلى انقباض الأوعية الدموية، وعدم وصول الدم بشكل كافٍ للعضلة، ما ينتج عنه تقلص العضلات، والشعور بآلام شديدة، وشد عضلي، والاضطرار إلى تناول المسكنات التي غالبا لا تجدِ نفعًا.
وكشف أخصائي العظام والمفاصل الدكتور حسين رضا أن فصل الشتاء يشهد معاناة كثير من الناس مع الأمراض الروماتيزمية بسبب الطقس البارد الذي يرفع معدل سماكة السائل الزليلي، ما يؤدي إلى صلابة المفاصل وحساسية الألم، ناصحا بالحصول على لقاح الإنفلونزا، وارتداء ملابس ثقيلة، للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد، وممارسة الحركة والرياضة، وتدليك المفاصل.
5 تأثيرات
أكد ((رضا)) أن الهواء البارد يؤثر على الأعصاب الحسية والأوعية الدموية نتيجة قلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين بكمية كافية للعضلة، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يشربون الماء والسوائل، ولا يتناولون الفواكه والخضراوات بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي حدوث الشد العضلي، وانخفاض معدل المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، التي يسبب انخفاضها انبساط العضلة، وتظل في حالة الانقباض، مسببة آلام الشد العضلي، حينها يشعر الشخص بآلام حادة في المنطقة المصابة، وعدم القدرة على الحركة، وتصلب العضلة.
أسباب زيادة آلام العضلات شتاء:
قلة تدفق الدورة الدموية
نقص بعض المعادن
إجهاد العضلة بشكل متكرر
ضغط الأعصاب المغذية للعضلة
MENAFN23122023000089011017ID1107652215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.