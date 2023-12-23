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انقباض الأوعية يزيد آلام العضلات شتاء

12/23/2023 11:12:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يعانى كثير من الناس آلام العضلات خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي برودة الأجواء، وانخفاض درجة الحرارة إلى انقباض الأوعية الدموية، وعدم وصول الدم بشكل كافٍ للعضلة، ما ينتج عنه تقلص العضلات، والشعور بآلام شديدة، وشد عضلي، والاضطرار إلى تناول المسكنات التي غالبا لا تجدِ نفعًا.
وكشف أخصائي العظام والمفاصل الدكتور حسين رضا أن فصل الشتاء يشهد معاناة كثير من الناس مع الأمراض الروماتيزمية بسبب الطقس البارد الذي يرفع معدل سماكة السائل الزليلي، ما يؤدي إلى صلابة المفاصل وحساسية الألم، ناصحا بالحصول على لقاح الإنفلونزا، وارتداء ملابس ثقيلة، للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد، وممارسة الحركة والرياضة، وتدليك المفاصل.
5 تأثيرات
أكد ((رضا)) أن الهواء البارد يؤثر على الأعصاب الحسية والأوعية الدموية نتيجة قلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين بكمية كافية للعضلة، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يشربون الماء والسوائل، ولا يتناولون الفواكه والخضراوات بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي حدوث الشد العضلي، وانخفاض معدل المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، التي يسبب انخفاضها انبساط العضلة، وتظل في حالة الانقباض، مسببة آلام الشد العضلي، حينها يشعر الشخص بآلام حادة في المنطقة المصابة، وعدم القدرة على الحركة، وتصلب العضلة.
أسباب زيادة آلام العضلات شتاء:
قلة تدفق الدورة الدموية
نقص بعض المعادن
إجهاد العضلة بشكل متكرر
ضغط الأعصاب المغذية للعضلة

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