8058 حالة توقف قلب وتنفس

(MENAFN
- Al Watan) سيطر شهر ديسمبر على حالات توقف القلب والتنفس في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حالات التوقف للقلب والتنفس 8058 حالة، منها 815 حالة في شهر ديسمبر بـ10 %، في وقت فاقت حالات قسطرة القلب حالات السكتات الدماغية، حيث بلغت مسار قسطرة القلب 440 حالة، مقابل 293 حالات مسار السكتات الدماغية.
%85 قسطرة
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، تسجيل 440 حالة مسار قسطرة القلب، منها 375 حالة أجريت لها قسطرة قلبية بـ85%، مقابل 65 حالة بدون إجراء القسطرة القلبية بـ15 %، وبلغ متوسط الأعمار 56 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 18 دقيقة.
293 سكتة دماغية
حلت السكتات الدماغية ثانيا، لأكثر أسباب الوفاة شيوعا في العالم، والمرتبة الأولى لأكثر الأسباب للإعاقات عند البالغين، وبلغ إجمالي حالات السكتات الدماغية 293 حالة، منها 200 حالة بدون تدخل علاجي بـ68 %، مقابل 93 حالة استدعت التدخل العلاجي بـ32 %، وبلغ متوسط أعمار الحالات 57 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 17 دقيقة.
صدارة ديسمبر
تصدر شهر ديسمبر حالات توقف القلب والتنفس، حيث بلغ إجمالي الحالات 815 حالة بـ10 %، وحل شهر أكتوبر ثانيا، بإجمالي 769 حالة بـ9.54 %، وشهر نوفمبر ثالثا، بإجمالي 712 حالة بـ9 %، وشهر يناير رابعا، بإجمالي 686 حالة بـ8.51 %، وشهر يوليو خامسا، بإجمالي 678 بـ8 %.
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