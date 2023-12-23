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8058 حالة توقف قلب وتنفس

12/23/2023 11:12:24 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر شهر ديسمبر على حالات توقف القلب والتنفس في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حالات التوقف للقلب والتنفس 8058 حالة، منها 815 حالة في شهر ديسمبر بـ10 %، في وقت فاقت حالات قسطرة القلب حالات السكتات الدماغية، حيث بلغت مسار قسطرة القلب 440 حالة، مقابل 293 حالات مسار السكتات الدماغية.
%85 قسطرة
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، تسجيل 440 حالة مسار قسطرة القلب، منها 375 حالة أجريت لها قسطرة قلبية بـ85%، مقابل 65 حالة بدون إجراء القسطرة القلبية بـ15 %، وبلغ متوسط الأعمار 56 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 18 دقيقة.
293 سكتة دماغية
حلت السكتات الدماغية ثانيا، لأكثر أسباب الوفاة شيوعا في العالم، والمرتبة الأولى لأكثر الأسباب للإعاقات عند البالغين، وبلغ إجمالي حالات السكتات الدماغية 293 حالة، منها 200 حالة بدون تدخل علاجي بـ68 %، مقابل 93 حالة استدعت التدخل العلاجي بـ32 %، وبلغ متوسط أعمار الحالات 57 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 17 دقيقة.
صدارة ديسمبر
تصدر شهر ديسمبر حالات توقف القلب والتنفس، حيث بلغ إجمالي الحالات 815 حالة بـ10 %، وحل شهر أكتوبر ثانيا، بإجمالي 769 حالة بـ9.54 %، وشهر نوفمبر ثالثا، بإجمالي 712 حالة بـ9 %، وشهر يناير رابعا، بإجمالي 686 حالة بـ8.51 %، وشهر يوليو خامسا، بإجمالي 678 بـ8 %.

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