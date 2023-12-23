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الصحة الذكية

12/23/2023 11:12:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تدرك الشركات العالمية أهمية الاستثمار بالمعلومات وتعزيز جمعها، والحصول على فوائد علمية وتجارية ضخمة منها. ومن أهم مجالات الاستثمار جمع المعلومات الطبية عبر الملفات الإلكترونية لملايين المرضى والأجهزة القابلة للارتداء، ومن ثم تحليل تلك البيانات والاستثمار بمجالات الذكاء الاصطناعي، التي بكل تأكيد ستغير وجه الطب بالسنوات المقبلة. قرأ كثيرون عن القرار الصادم من شركة ((أبل)) بالتوقف عن بيع أحدث الإصدارات من ساعتها الذكية في الولايات المتحدة، بسبب نزاع حول براءات الاختراع، ما أدى إلى سحب بعض أجهزتها الأكثر مبيعاً من السوق، بعد النزاع الطويل مع شركة ماسيمو حيث قضت لجنة التجارة الإلكترونية في أكتوبر بأن أبل تنتهك براءة اختراع ماسيمو إصدارات الساعات الذكية المزودة بمستشعر الأوكسجين في الدم.
نلخص هنا أهم مجالات استخدام البيانات التي تجمع بطرق مختلفة بالمجال الطبي:
-1 التشخيص:
يعتبر تشخيص الأمراض أحد أهم الأهداف الرئيسة من تجميع البيانات الصحية وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد سجلت الأنظمة والأجهزة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي نموا كبيرا في عام 2023 حيث أشارت الأرقام وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى أن الزيادة في الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي مقارنة بعام 2022 وصلت إلى أكثر من %30 بمجموع وقدره 692 جهازا. وتمركزت تلك الأجهزة بالتخصصات التالية: الأشعة وتمثل الجزء الأكبر بنسبة %76 ومن ثم أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة %10، أما في طب الأعصاب فكانت الحصيلة حوالي %30. النسب المتبقية توزعت على التخصصات الطبية الأخرى.
2 - المراقبة
على المنوال نفسه بجمع البيانات من خلال أجهزة قابلة للارتداء (حيث حققت ساعة ((أبل)) وحدها نحو 17 مليار دولار في السنة المالية 2023) استثمرت كبرى الشركات العالمية في هذه التقنيات الجديدة وبحلول عام 2025 سوف يبلغ حجم مبيعات هذه السوق أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %24، وتسمح الأجهزة القابلة للارتداء بجمع بيانات عن العلامات الحيوية للمستهلك، إلى جانب عديد من المعلومات الأخرى.
3 - تحسين كفاءة الرعاية الصحية من خلال حوكمة العلاقة بين الأطراف التأمينية (مقدمي الخدمات والدافعين) حيث بإمكان مقدمي الخدمة الطبية التفرد والتميز من خلال خوارزميات مطورة لتقديم برامج الصحة العامة ومقياس الأثر المستفاد. وأيضاً يمكن للبيانات أن تدفع التطبيقات لاكتشاف المطالبات الاحتيالية مع تقديم مدفوعات في الوقت المناسب للمطالبات الحقيقية، وذلك سيقدم خدمات جليلة لشركات التأمين المختلفة.
طبعاً هناك عديد من الاستخدامات الكبيرة والمستقبلية في جميع مجالات الرعاية الصحية، ولكن الفئة الأكثر استفادة من الاستخدام السليم للبيانات هو المريض، لأن فهم المرض وأسبابه والوقاية منه وعلاجه الذي يأتي من البحث عن أنماط في البيانات الطبية، يمكن أن يحسن نوع العلاجات المختلفة للأمراض.
ختاماً... هناك فرص كبرى قادمة بالاستثمار في قطاع المعلوماتية الصحية وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي، وستحدث حروب كبرى بين الشركات العالمية للاستئثار بهذه التقنيات. وكلي إيمان أنه مع التقدم التقني المذهل للمملكة بقيادة سمو سيدي ولي العهد الأمين ومع الاستثمار الكبير في تطوير الابتكار والأعمال عبر العشرات من المشاريع المختلفة، سنرى المملكة مع رؤية 2030 منارة للعلم والعالم كأجمع كما قال الشاعر:
وإنِّي لنجمٌ تهتدي بي صحبتي
‏إذا حال مِن دون النُّجومِ سحابُ

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