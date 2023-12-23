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المثقف العابر والمثقف الفاعل

12/23/2023 11:12:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعجل بعض مثقفينا برفع استحقاقهم الذاتي بمجرد أن يكتبوا في صحيفة أو يصدروا ديوانا أو رواية. وعادة ما يصاحب هذه الظاهرة تغلغل جملة من المعتقدات الخطيرة لوعي المثقف تتعلق باختلاف شخصه عن محيطه أو بعدم تقدير الأوساط الثقافية لإنتاجه، وهو يقول هذا ويكرره منطلقا من أحكام شخصية غير موضوعية.
يقودنا هذا للتساؤل حول وضوح معالم الحالة الثقافية لدينا، ذلك أنه يمكن قياس الثقافة في أي مجتمع بانتشار الحالة الثقافية وانعكاسها على سلوك الناس واهتماماتهم ونتاجهم المادي وغير المادي. كما أنه انطلاقا من هذا المفهوم يمكننا تعريف المثقف بأنه الشخص الفاعل ثقافيا، على إن ((الفعل الثقافي)) بدوره يأتي في مستويات متعددة لعل أدناها النشر لمقال أو فكرة أو أي محتوى إبداعي، وأعلاها مواصلة إحداث الأثر بشكل أفقي والتصرف وفق سلوك ثقافي اجتماعي يصب في حالة ثقافية تتسع حتى تستوعب ما ينتجه المثقف وما يفكر به.
كما أن هناك سنة تاريخية تتمثل في تخليد المنتج الثقافي الذي يحتضن اجتماعيا ويتداول على نطاق واسع ويتعرض للتشريح والمراجعة وتتعدد زوايا النظر إليه، وغني عن القول إنه لن يقوم بذلك إلا مجتمع مثقف يعيش تجربة ثقافية متقدمة. وإن مجتمعا كهذا لا يتشكل إلا إذا نزل مثقفوه من أبراجهم وصوامعهم وركضوا على أرصفته وخلقوا تفاعلا إنسانيا يكونون هم أنفسهم جزءا منه.
من جهة أخرى، فإن المثقف الفاعل هو القادر على أحداث تغيير نوعي إيجابي في مجتمعه، نحو مفاهيم الحياة مثل القراءة أو الكتابة أو تبني أفكار جيدة حول الأنظمة والعلاقات والفنون ومحبة الآخر وتعزيز السلوك الإنتاجي أو الصحي أو غير ذلك مما يكشفه المثقف ويقدمه كنمط عقلي يحرر المجتمع من التقليدية، ويدفعه نحو تحسين ممارساته الثقافية بشكل واع.
ختاما.. لكل مجال نخبه وخاصته، ولا يعد هذا إشكالا ثقافيا إلا حينما يتعلق الأمر بصياغة توجهات جديدة متحركة في الزمن، فيكون التحدي أمام المثقف هو تسييل أكبر قدر ممكن من الأفكار والمعاني لتكون قابلة للاشتباك مع قضايا العقل الجمعي وإحداث أثر ثقافي مستدام. ويتأتى هذا من خلال كل ما يتوصل إليه المثقف من قنوات وأدوات وتجارب، وهذا تحديدا ما يصنع الفارق بين مثقف عابر ومثقف فاعل متجذر في حضارته.

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