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أمريكا إسرائيل تحالف صناعة الأعداء

12/23/2023 11:12:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يتساءل المفكر والروائي المغربي الدكتور عبدالله العروي عن أسباب تغلب الموقف السياسي الصهيوني على الموقف السياسي العربي على مستوى دول الغرب الصناعي، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الموقف السياسي الصهيوني لا يخضع للعدل السياسي، على خلاف الموقف السياسي العربي الذي يرتكز على العدل والحق.
هل لأن الموقف السياسي الصهيوني الأقرب إلى منطق العصر الذي يقوم على القوة والمصلحة وليس على الحق والعدل؟
ولذلك لا يجد الموقف السياسي العربي الحكم العادل والمنصف الذي ينتظره من الغرب، باعتبار أن القوة المجردة وموازين القوى وتناقضات المصالح المعيار الذي يحكم قانون العلاقات الدولية.
ولذلك لا يستخدم المقياس نفسه مع النظر إلى قضايا ووجهة نظر العرب بالمقياس نفسه الذي ينظر به إلى قضايا ووجهة نظر خصومهم؛ ذلك لأن بنية العقل السياسي الغربي لا تفرق بين العدل والحق من ناحية، والقوة والمصلحة من ناحية ثانية في علاقاتها بالدول، ومن ناحية ثالثه أن المجتمع الرأسمالي يتغذى على الحروب، الذي نرى نتائجه اليوم في النزاعات الفظيعة والحروب المدمرة.
وهذا أحد مكونات العدوانية في بنية العقل السياسي الغربي.
لقد وجهت أحداث غزة هزة عنيفة وصدمة فظيعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقد أنه يمتلك الهيمنة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط والقضاء على أي تهديد لإسرائيل من جانب أي قوة في العالم وسيطرته بشكل كامل على الأجواء والممرات التي تؤدي إلى إسرائيل والتصدي لأي دولة تمثل خطراً عليها أو تشكل تحدياً لها باعتبارها -في قناعاتها- تمتلك قوة جبارة لا تضاهى في التقنيات والتفوق النوعي الهائل والتي تستطيع من خلالها أن تلحق الهزيمة بأي خصم كان ولكن هذه القوة الجبارة لم تستطع على مدى أكثر من 70 يوماً أن تلحق الهزيمة بخصمها في غزة.
إذ إن هنالك خللاً في التصور لماهية القوة عند إسرائيل وأعتقد أنها صورة وهمية زرعتها المؤسسة الصهيونية في ذاكرة العالم.
واليوم إسرائيل تعاني من ورطة تاريخية وأزمة مفزعة تهدد وجودها وبخاصة بعد أن تحول وجودها إلى مهمة يائسة عديمة المعنى وعبئا ثقيلا على العالم، وما الحروب التي تخوضها إلا مظهر من مظاهر أزمتها.
لقد تعرض العرب الفلسطينيون للبطش والتنكيل المشحون بالعداوة والتشويه والطغيان على مدى 75 عاماً، واليوم تواجههم إسرائيل بأكبر مخزون وأشرسه وأحدثه من أدوات الدمار الأمريكي الفتاك.
ولكن كيف استطاعت المؤسسة الصهيونية العالمية أن تجر أمريكا لارتكاب هذه الزلة التاريخية الكبرى والفظائع المؤلمة في حق شعب لا عداء له معها، في الوقت الذي تتغنى فيه أمريكا بالعدل والمساواة وبالديمقراطية التي تنشرها بين العالم، لنتأمل مقولة الرئيس الأمريكي جيفرسون ((لقد أقسمت على محراب الله بشن حرب أبدية على كل لون من ألوان الظلم على البشر))، ومقولة الرئيس الأمريكي إبراهام لينكون: ((يجب أن نؤمن بأن الحق فوق القوة، وبهذا الإيمان علينا أن نؤدي واجبنا كما يتراءى لنا وإلى الأبد)).
ولكن المؤسسة الصهيونية العالمية هدمت تماماً هذه الدعائم والقيم الأمريكية الكبرى، وشوهت ما سطره زعماء أمريكا حول مبادئ الحق والعدل والمساواة، فاليهودي ومن ورائه المؤسسة الصهيونية العالمية متمسك بتقاليده العبرية، وعاداته القومية طيلة وجوده في أمريكا، وهذه نتيجة طبيعية في تداخل القومية مع الدين، التي على أساسها قامت دولة يهودية وقومية عبرية، مما يجعل اليهودي بمعزل روحي واجتماعي عن المكان الذي يعيش فيه، والإخلاص لقوميته اليهودية والمتمثلة في ((إسرائيل)) وهي نصيحة تلقاها تاريخياً من مؤسس الفكرة الصهيونية ثيودور هيرتزل عندما قال: ((إني أربأ باليهود أن يمتزجوا بالأقوام الأخرى، إن التاريخ قد شهد بمكارم خصالنا الوطنية، وبالرغم من كل ما يلحقها من إهانة وتحقير فلا يمكن زوالها، نظرًا لرقتها قد نتمكن من الاندماج اندماجًا تامًا مع ما يحيط بنا من أقوام، إذا ما تركتنا هذه الأقوام وشأننا لمدة جيلين فقط، ولهذا شئنا أم أبينا، فنحن الآن وسنبقى إلى الأبد، كتلة تاريخية فريدة لنا خصائصنا الخاصة بنا)).
ولأن الهدف القومية العبرية والدولة اليهودية ((إسرائيل)) فقد هيأت المؤسسة الصهيونية أرضية خاصة للعلاقة الأمريكية - الإسرائيلية، واتفاق السياسات إلى حد التماثل تارة تحت غطاء الحضارة البيضاء أو الحليف الإستراتيجي لأمريكا، أو الحائل الرئيسي دون التغلغل السوفيتي سابقا والروسي الصيني حاليًا، وطورا تحت مظلة الاضطهاد اليهودي في محاولة لتوحيد التصورات السياسية والإستراتيجية التي تحقق النجاح للمشروع الصهيوني.
رغم أن أهداف المؤسسة الصهيونية مناقضة تامة للأهداف الأمريكية، إلا أن المنطق الصهيوني فرض نفسه، وصار منطق السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وكانت أمريكا أبرز ضحايا هذا الخطأ الإستراتيجي، الذي وضعها تحت التأثير المباشر للنفوذ اليهودي، الذي قلب الاستراتيجية الأمريكية لصالح إسرائيل.
هذه المعطيات لا نقصد من ورائها سوى التأكيد على أن إعادة بناء الفكر السياسي العربي يستوجب تغيير زاوية النظر، فبدلًا من النظر إلى العالم من خلال واشنطن والمراهنة عليها يمكن النظر في كل اتجاهات العالم.

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