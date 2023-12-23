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10 آلاف ريال غرامة سير المركبات فوق الغطاء النباتي

12/23/2023 11:12:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة عقوبة سير المركبات في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إذ تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، منوهة إلى أن عبور المركبات فوق الغطاء النباتي له أضرار، منها موت النباتات، وتأثيرات سلبية على الموائل الطبيعية، وانخفاض إنتاجية التربة وتدهورها.
التنزه في المحميات
أوضحت الوزارة أن التنزه في المحميات مسموح بعدة شروط: استخدام خيم المبيت الشخصية، وإشعال النار على موقد، ويمنع دخول المركبات إلى الفياض، والالتزام بالمسارات المحددة ((الجادة)). كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار والاحتطاب، والمساس بالممتلكات العامة, مبينة أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.
واحة سياحية
يهدف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي إلى العمل مع العديد من الجهات، لتصبح المحميات واحة سياحية جذابة للزوار من جميع أنحاء المملكة، حيث يجري التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستعادة التنوع الأحيائي عبر توفير الحماية اللازمة، ومع هيئة السياحة لفتح مجال الزيارات للمواقع، وإمكانية تأهيلها لتصبح أكثر جاذبية للاستثمار السياحي، ومتابعة الأعمال فيها بشكل دوري، لتطويرها والوفاء باحتياجاتها.
ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، بالإضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، للوصول إلى رؤية المركز، وهي خلق غطاء نباتي مزدهر ومتنوع، يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة.
شروط للتنزه
- استخدام خيم المبيت الشخصية
- إشعال النار على موقد
- منع دخول المركبات إلى الفياض
- الالتزام بالمسارات المحددة
- منع الصيد
- قطع الأشجار
- الاحتطاب
- عدم المساس بالممتلكات العامة

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