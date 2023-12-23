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108 متهمين في قضايا تعاون دولي

12/23/2023 11:12:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قضايا التعاون الدولي 107 قضايا في 2022، شملت 108 متهمين. وحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة، فإن هناك لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة، لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كل المسائل الجنائية من أجل تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
تسهيل وتسريع
أنشأت المملكة لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة، لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كل المسائل الجنائية من أجل تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وجاء إنشاء اللجنة استجابة من سلطات المملكة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعتمد المملكة على المنهج الذي ينفذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها، وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة.
مجلس التعاون
تحقيقاً لأحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية، وتوحيد أنواعها ودرجاتها وإجراءاتها.

MENAFN23122023000089011017ID1107652209

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