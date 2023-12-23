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هل حن أبها لسنوات الضياع؟

12/23/2023 11:12:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الحنين لسنوات الضياع عاود أبها مجددا، وأن العودة إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وربما إلى ما هو أبعد حتمية، في ظل التراجع الغريب الذي يمر به زعيم الجنوب حاليا، وعدم قدرته على مقارعة الكبار في دوري روشن السعودي للمحترفين.
أخطاء متكررة
وقعت إدارة أبها في أخطاء متكررة أدت إلى تواجد الفريق في مناطق الهبوط، مما قد يعصف بأحلام وأماني عشاق زعيم الجنوب، ولعل من أهمها، عدم تجديد الدماء في الفريق، والتعاقد مع مدربين لم ينجحوا في صنع فريق قوي، واستمرار عدد من اللاعبين لسنوات طويلة رغم انتهاء صلاحيتهم الفنية، والتعاقد مع لاعبين يعتبرون رجيع الأندية الأخرى، إضافة إلى التفريط الغريب في نجوم الفريق الذين كانوا العلامة الفارقة في صفوف زعيم الجنوب، وعدم الإصغاء إلى صوت الجماهير والغيورين على مصلحة الكيان، ووجود مجلس إدارة صوري لم ينجح في قيادة النادي إلى تحقيق نتائج أفضل من المواسم السابقة، بل على العكس أضحت النتائج أسوأ مما كانت عليه من قبل، وسط مطالبات أبهاوية كبرى من قبل الأعضاء الذهبيين وأعضاء الجمعية العمومية وعشاق ومحبي النادي بتدخل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تقع الفأس في الرأس.
3 مدربين
لم توفق إدارة النادي في التعاقد مع مدرب متمكن منذ رحيل المدرب السابق، السلوفاني مارتن سيفيلا، إذ تعاقدت إدارة النادي مع عدد من المدربين خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، لم ينجح منهم أحد، وخصوصا في الموسم الحالي، الذي شهد إقالة مدربين، خلال 17 جولة، فبعد التعاقد مع المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش قبل بداية الموسم، والذي استمر في قيادة الفريق خلال 8 جولات متتالية حقق الانتصار في مواجهتين، وخسر 6 مباريات، ليكلف مدرب الفريق الرديف، الروماني جورج تيميش، قبل التعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي في أكتوبر الماضي، الذي كان على التعاقد معه أكثر من علامة استفهام، نظرا لتاريخه غير الجيد في الدوري السعودي، وهبوطه إلى دوري الأولى مع ناديين سابقين، قبل أن يقال دون إعلان رسمي من قبل إدارة النادي المتخوفة من ردة فعل الجماهير ومحبي النادي.
- 14 نقطة حصدها أبها مع 3 مدربين
- قائمة زعيم الجنوب تعج برجيع الأندية
- إدارة أبها تكرر الأخطاء ولا تصغي للعشاق
- استمرار العمل غير المدروس سيؤدي إلى الهبوط
- الفترة الشتوية فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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