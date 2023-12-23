مؤشر جزائيات Yelo يرتفع

(MENAFN
- Al Watan) قفز مؤشر الجزائيات في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى إلى الصدارة، بعد احتساب 9 جزائيات في الجولة الـ14، بينما تساوت انتصارات أصحاب الأرض مع الضيوف بانتصارين لكل منهما، وارتفعت حصيلة المدربين المغادرين إلى 13 مدربا بعد إقالة مدرب العدالة، وكشرت الجولة في وجه المتصدرين، وحصد القيصومة أفضلية الجولة بعد انتصاره في ((ديربي حفر الباطن))، واحتسبت تقنية الـ((VAR)) ثماني حالات تحكيمية.
تعثر
وقفت الجولة الـ14 في وجه المتصدرين، حيث تعثر المتصدر القادسية أمام أحد بالتعادل بهدف لمثله، وتعادل الوصيف العدالة أمام البكيرية بهدفين لمثله، وواصل العروبة صاحب المركز الثالث خسائره للمرة الرابعة على التوالي، بعد خسارته أمام العربي 3/1، وحققت أندية: القيصومة وجدة والجندل والعربي مكاسب مكاسب كبيرة بانتصاراتها في الجولة.
سلسلة
سجلت انتصارات أندية الدوري سلسلة تصاعدية من انتصار وحيد إلى 9 انتصارات، وتصدر القادسية والعروبة الانتصارات بـ9 انتصارات، وحل العدالة ثانيا بـ8 انتصارات، والجبلين وجدة والفيصلي ثالثا بـ7 انتصارات، والخلود والباطن والجندل والعربي رابعا بـ6 انتصارات، والنجمة وأحد خامسا بـ5 انتصارات، والبكيرية سادسا بـ4 انتصارات، والعين والصفا والترجي سابعا بـ3 انتصارات، والقيصومة ثامنا بانتصارين، وانتصار وحيد لهجر في المرتبة الأخيرة.
انخفاض
شهدت الجولة انخفاض معدل الانتصارات إلى 4 انتصارات، منها 50 % انتصارات لأصحاب الأرض، ومثلها انتصارات الضيوف، وارتفاع معدل تسجيل الأهداف إلى 31 هدفا، واحتساب 9 جزائيات، تم تسجيل 7 منها، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وتسجيل هدف حاسم وحيد في الوقت القاتل.
-13 مدربا غادروا الدوري
-الجولة الـ14 تصدم المتصدرين
-سلسلة انتصارات الدوري تصاعدية
-%50 انتصارات الأرض والضيوف
- القيصومة يحصد أفضلية الجولة
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