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مؤشر جزائيات Yelo يرتفع

12/23/2023 11:12:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز مؤشر الجزائيات في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى إلى الصدارة، بعد احتساب 9 جزائيات في الجولة الـ14، بينما تساوت انتصارات أصحاب الأرض مع الضيوف بانتصارين لكل منهما، وارتفعت حصيلة المدربين المغادرين إلى 13 مدربا بعد إقالة مدرب العدالة، وكشرت الجولة في وجه المتصدرين، وحصد القيصومة أفضلية الجولة بعد انتصاره في ((ديربي حفر الباطن))، واحتسبت تقنية الـ((VAR)) ثماني حالات تحكيمية.
تعثر
وقفت الجولة الـ14 في وجه المتصدرين، حيث تعثر المتصدر القادسية أمام أحد بالتعادل بهدف لمثله، وتعادل الوصيف العدالة أمام البكيرية بهدفين لمثله، وواصل العروبة صاحب المركز الثالث خسائره للمرة الرابعة على التوالي، بعد خسارته أمام العربي 3/1، وحققت أندية: القيصومة وجدة والجندل والعربي مكاسب مكاسب كبيرة بانتصاراتها في الجولة.
سلسلة
سجلت انتصارات أندية الدوري سلسلة تصاعدية من انتصار وحيد إلى 9 انتصارات، وتصدر القادسية والعروبة الانتصارات بـ9 انتصارات، وحل العدالة ثانيا بـ8 انتصارات، والجبلين وجدة والفيصلي ثالثا بـ7 انتصارات، والخلود والباطن والجندل والعربي رابعا بـ6 انتصارات، والنجمة وأحد خامسا بـ5 انتصارات، والبكيرية سادسا بـ4 انتصارات، والعين والصفا والترجي سابعا بـ3 انتصارات، والقيصومة ثامنا بانتصارين، وانتصار وحيد لهجر في المرتبة الأخيرة.
انخفاض
شهدت الجولة انخفاض معدل الانتصارات إلى 4 انتصارات، منها 50 % انتصارات لأصحاب الأرض، ومثلها انتصارات الضيوف، وارتفاع معدل تسجيل الأهداف إلى 31 هدفا، واحتساب 9 جزائيات، تم تسجيل 7 منها، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وتسجيل هدف حاسم وحيد في الوقت القاتل.
-13 مدربا غادروا الدوري
-الجولة الـ14 تصدم المتصدرين
-سلسلة انتصارات الدوري تصاعدية
-%50 انتصارات الأرض والضيوف
- القيصومة يحصد أفضلية الجولة

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