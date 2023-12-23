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الفرسان والمدرسة في صراع العودة للانتصارات

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الوحدة والرياض للعودة إلى طريق الانتصارات مجددا، بعدما توقفا عن ذلك خلال الجولة السابقة، ويأملان حصد 3 نقاط مهمة حينما يلتقيان اليوم في ختام الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية. يخوض فرسان مكة المواجهة وفي جعبتهم 22 نقطة، ويسعى إلى تعويض خسارته الماضية أمام الهلال، وتحسين موقعه في سلم الترتيب. بدوره، يسعى مدرسة الوسطى، الذي جمع 16 نقطة، إلى تدارك وضعه، وإيقاف نزيفه الذي لازمه خلال الجولات الثلاث الأخيرة، قبل أن يجد نفسه في مراكز

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