الفرسان والمدرسة في صراع العودة للانتصارات
التاريخ
12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح الوحدة والرياض للعودة إلى طريق الانتصارات مجددا، بعدما توقفا عن ذلك خلال الجولة السابقة، ويأملان حصد 3 نقاط مهمة حينما يلتقيان اليوم في ختام الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية. يخوض فرسان مكة المواجهة وفي جعبتهم 22 نقطة، ويسعى إلى تعويض خسارته الماضية أمام الهلال، وتحسين موقعه في سلم الترتيب. بدوره، يسعى مدرسة الوسطى، الذي جمع 16 نقطة، إلى تدارك وضعه، وإيقاف نزيفه الذي لازمه خلال الجولات الثلاث الأخيرة، قبل أن يجد نفسه في مراكز
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