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نجوم الهلال تحت رحمة خيسوس

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أيدت إدارة الهلال الإجراءات التي اتخذها مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، تجاه بعض نجوم الفريق.
وكان المدرب البرتغالي استبعد سلمان الفرج وعبد الإله المالكي، من قائمة الفريق في آخر مباراتين بسبب قرار انضباطي، لعدم رغبتهما في المشاركة خلال الدقائق الأخيرة.
ورغم أن الفرج والمالكي قدما الاعتذار للمدرب البرتغالي قبل مباراة أبها، إلا أنه أصر على قراره باستبعاد الثنائي.
وأكدت مصادر أن إدارة الفريق تدعم قرارات المدرب، وأنها لن تتدخل في أي قرار يصدره بحق أيا من نجوم الزعيم، إضافة إلى أنها منحته الصلاحية الكاملة، ففي حال قرر عدم حاجته للاعب معين، فلن تقف ضده مهما كان الاسم، وأن الإدارة ستجتمع بخيسوس نهاية الأسبوع الحالي، وسيقدم للإدارة الأسماء التي لا يرغب بوجودها في الفريق خلال الفترة المقبلة.

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