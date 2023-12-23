نجوم الهلال تحت رحمة خيسوس

(MENAFN
- Al Watan) أيدت إدارة الهلال الإجراءات التي اتخذها مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، تجاه بعض نجوم الفريق.
وكان المدرب البرتغالي استبعد سلمان الفرج وعبد الإله المالكي، من قائمة الفريق في آخر مباراتين بسبب قرار انضباطي، لعدم رغبتهما في المشاركة خلال الدقائق الأخيرة.
ورغم أن الفرج والمالكي قدما الاعتذار للمدرب البرتغالي قبل مباراة أبها، إلا أنه أصر على قراره باستبعاد الثنائي.
وأكدت مصادر أن إدارة الفريق تدعم قرارات المدرب، وأنها لن تتدخل في أي قرار يصدره بحق أيا من نجوم الزعيم، إضافة إلى أنها منحته الصلاحية الكاملة، ففي حال قرر عدم حاجته للاعب معين، فلن تقف ضده مهما كان الاسم، وأن الإدارة ستجتمع بخيسوس نهاية الأسبوع الحالي، وسيقدم للإدارة الأسماء التي لا يرغب بوجودها في الفريق خلال الفترة المقبلة.
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