الرائد يزيد جراح الاتحاد

الرائد يزيد جراح الاتحاد
التاريخ
12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) زاد الرائد جراح مضيفه الاتحاد، ونجح في استغلال ظروفه الصعبة، وتغلب عليه 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لرائد التحدي كريم البركاوي ((22، 72))، ومحمد الدوسري ((90))، وللعميد رومارينيو ((25))، ليرفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة وتقدم للمركز الـ15، وظل الاتحاد على 28 نقطة في المركز السادس.
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