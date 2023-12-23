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الرائد يزيد جراح الاتحاد

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) زاد الرائد جراح مضيفه الاتحاد، ونجح في استغلال ظروفه الصعبة، وتغلب عليه 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لرائد التحدي كريم البركاوي ((22، 72))، ومحمد الدوسري ((90))، وللعميد رومارينيو ((25))، ليرفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة وتقدم للمركز الـ15، وظل الاتحاد على 28 نقطة في المركز السادس.

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