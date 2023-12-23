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200 من الروهينجا في قارب مفقود

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى قاربان يحمل كلاهمها عددا من مسلمي الروهينجا التائهين الذين فروا من عنف العصابات المتزايد والجوع المتفشي في مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش، ولكن القارب الثاني كان بمحرك معطل، وقد تمكن أحدهمها من الوصول إلى إندونيسيا بينما اختفى الآخر.
وأجرت الـAP مقابلات مع خمسة لاجئين من الروهينجا تم إنقاذهم من القارب الأول ووصلوا إلى إندونيسيا، وكشفت بعض الأدلة حول مصير الروهينجا في القارب الآخر المفقود منذ أسابيع وسط اتساع بحر أندامان، وقالوا إنه كان على متن المركب رضع وأطفال صغار، إلى جانب أمهات وآباء يتوسلون لإنقاذهم.
لكن أولئك الذين كانوا على متن القارب الآخر، الذي كان مثقلا بحمولة زائدة وبدأ يتسرب، كانوا يعلمون أنهم إذا سمحوا للركاب المنكوبين بالصعود إلى سفينتهم، فسوف تغرق ويموت الجميع.
وهو ما يشير إلى أن جميع من بالقارب المفقود قد لقوا حتفهم في البحر.
ومنذ نوفمبر، وصل أكثر من 1.500 لاجئ من الروهينجا الفارين من بنجلاديش في قوارب متهالكة إلى إقليم آتشيه شمال إندونيسيا - ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. ورصدت السلطات الإندونيسية الأسبوع الماضي خمسة قوارب أخرى تقترب من ساحل أتشيه.

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