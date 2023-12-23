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الأمم المتحدة: المملكة دفعت بثقلها الدبلوماسي لإنهاء صراع غزة

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المملكة العربية السعودية دفعت بثقلها التاريخي والدبلوماسي وقدمت دورا بناء للغاية ليس في سبيل إنهاء الصراع الذي يحدث في غزة فحسب بل لإيجاد حل سياسي للصراع وإحلال السلام من خلال رئاستها للجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت مؤخرا في الرياض، إلى جانب باقي الدول الأعضاء في اللجنة.
دور تاريخي
قال ستيفان دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التقى بانتظام مع اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية والإسلامية التي انعقدت في الرياض مؤخرًا بقيادة المملكة، وكذلك المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولديهم دور تاريخي ومهم للقيام بكل ما في وسعهم دبلوماسيا لرؤية نهاية هذا الصراع وإيجاد حل سياسي.
وأضاف: لقد ظل الأمين العام يعمل ويدفع ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية منذ بعض الوقت، وفي الحقيقة ينصب تركيزنا الآن على محاولة تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على حشد كافة موارد الأمم المتحدة، حيث تدخل أكثر من 100 شاحنة كل يوم تقريبًا، وعلى الجانب السياسي، فمن خلال منسقنا الخاص في القدس كورفانيسلان، نواصل اتصالاتنا بشكل واضح مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ومع دول المنطقة.
عمل دبلوماسي
وحول ما تسعى إليه الأمم المتحدة من إصلاحات للقيام بدورها؛ قال: لقد دعا الأمين العام إلى إصلاح طريقة عمل مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلا للعالم الذي نعيش فيه اليوم في عام 2023 مما كان عليه في عام 1945، ويؤثر ذلك على عمل مجلس الأمن. فهو يؤثر على مصداقية عملنا، وفعالية مجلس الأمن، حتى يستطيع مواجهة التحديات العالمية وفعالية العمل الدبلوماسي.

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