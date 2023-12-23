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سلال غذائية لأهالي سقطرى وإصحاح بيئي في حجة وصعدة

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت جزيرة سقطرى اليمنية توزيع السلال الغذائية على الأهالي المحتاجين في مدينة حديبو ضمن مشروع الأمن الغذائي السنوي الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، ومدير إدارة الإغاثات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي.
يأتي هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلة من البرامج المجدولة التي يقدمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية. وقد حظي هذا النشاط بترحيبٍ واسع وشكرٍ من قِبل الأهالي الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتميز الحدث بتنظيمٍ وتعاونٍ فعّال بين الجهات المشاركة، ما يعكس الجهود المستمرة والرؤية الإنسانية للمملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف المناطق. ولا يقتصر هذا الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجزر البعيدة.
إمداد مائي
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات: ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال نوفمبر 2023 في محافظة حجة ضخ 3.443.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و35.013.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 308 نقلات مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، و9 حملات للرش اليرقي.
بينما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
عيادات تغذوية
وقدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ14.506 أفراد خلال نوفمبر 2023.
وراجع قسم الباطنية 3.176 فردا، وعيادة الطوارئ 3.711 شخصا، وعيادة الوبائيات 1.259 حالة، وعيادة الأطفال 923 مستفيدا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 822 فردا، وراجعت عيادة الصحة الإنجابية 1.167 حالة، وقسم التغذية 158 شخصا، وقسم التحصين 79 فردا، وعيادة التوليد 115 سيدة، وعيادة الجراحة والتضميد 619 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 2.416 فردا، وقسم الإحالة الطبية 61 فردا. وفي الخدمات المرافقة، استفاد 3.636 شخصا من قسم المختبر، وصُرفت الأدوية لـ11.171 فردا، وراجع عيادة الرعاية الصحية 3.030 شخصا، بينما استقبل قسم نقل الدم 56 شخصا، وقسم تخطيط القلب 15 حالة.

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