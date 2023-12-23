التكلفة والوقت يحدان من زيارة الفعاليات الثقافية

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أسباب عدم زيارة أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية للعام الحالي، والتي اشتملت على 6 أسباب، وتصدرت ارتفاع التكلفة أسباب عدم الزيارة بـ30%، وحلت لايوجد وقت كافٍ ثانيا بـ27%، وليس لدي اهتمام ثالثا بـ18%، وبعد المسافة رابعا بـ14%، والحالة الصحية خامسا بـ11%، وأسباب أخرى سادسا بـ0.6%.
نجران تتصدر
تصدرت نجران ارتفاع التكلفة في عدم زيارة أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بـ33%، وحلت جازان ثانيا بـ32.3%، وحائل ثالثا بـ32.2%، والجوف رابعا بـ30%، والقصيم خامسا بـ29.9%.
%46 الشرقية
استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من عدم وجود وقت كاف لحضور أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بـ46%، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ45%، وعسير ثالثا بـ44.5%، والرياض رابعا بـ42.3%، وتبوك خامسا بـ42.2%.
عدم اهتمام
سيطر عدم وجود اهتمام لحضور أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية على الرياض بـ19%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ17%، والمدينة المنورة ثالثا بـ16%، والقصيم رابعا بـ15.3%، والشرقية خامسا بـ15.2%.
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