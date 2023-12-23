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32.1% من دخل الأنشطة مصدرها تجارة الجملة

12/23/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al Watan) استحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على ثلث فائض دخل الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، وبنسبة 32.1%، حيث بلغت خلال العام الماضي 156.4 مليار ريال من أصل 487.3 مليار ريال سجلت كفائض تشغيل للأنشطة الصناعية.
وأظهرت بيانات حديثة لهيئة الأحصاء العامة أن المنشآت المتوسطة مثلت ما نسبته 48.3% من دخل الأنشطة التجارية في المملكة، تلتها المنشآت الصغيرة بنسبة 26%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 25.7%.
أعلى الأنشطة بالدخل
وبالإضافة لتجارة الجملة والتجزئة سجلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 20.3% من فائض الدخل بقيمة 99.3 مليار ريال، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بلغت نسبتها 17.3%، وبقيمة 2.8 مليار ريال، وأنشطة التشييد بلغت نسبتها 14.7% وبقيمة 71.8 مليار ريال، تلتها أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 5.7%، وبقيمة 27.6 مليار ريال، والنقل والتخزين بلغت نسبتها 4.1% وبقيمة 20 مليار ريال.
الأنشطة الأقل بالدخل
وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم ضمن الأنشطة الأقل بفائض الدخل، ومثلت ما نسبته 3% وبقيمة 14.7 مليار ريال، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.7% وبقيمة 13.2 مليار ريال، والأنشطة المهنية بنسبة 2.3% وبقيمة 11 مليار ريال، أما أنشطة الخدمات الأخرى فبلغت نسبتها 1.3% وبقيمة 9.7 مليارات ريال، وأنشطة المعلومات والاتصالات بلغت نسبتها 1.3% وبقيمة 6.7 مليارات ريال، وأنشطة الفنون والترفيه 4 مليارات ريال وبنسبة 0.8%، أنشطة توصيل الكهرباء والغاز 3.7 مليارات ريال بنسبة 0.7%، وأنشطة التعليم 3 مليارات ريال، وأقلها الأنشطة العقارية بقيمة 2.9 مليار ريال وبنسبة 0.6%، وإمدادات الماء والصرف والصحي 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.3%.
فائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي والحجم لعام 2022 ((بآلاف الريالات))
تجارة الجملة والتجزئة= 156.401.706= 32.1%
الصناعة التحويلية= 99.365.194= 20.3%
التعدين واستغلال المحاجر= 2.814.263= 17.3%
التشييد= 71.845.777= 14.7%
أنشطة المال والتأمين= 38.399.487= 7.9%
الإقامة والطعام= 27.674.758= 5.7%
النقل والتخزين= 20.015.014= 4.1%
الخدمات الإدارية والدعم= 14.792.925= 3%
الصحة والعمل الاجتماعي= 13.247.429= 2.7%
الأنشطة المهنية= 11.085.467= 2.3%
الخدمات الأخرى= 9.788.320= 2%
المعلومات والاتصالات= 6.756.519= 1.3%
الفنون والترفيه= 4.091.760= 0.8%
توصيل الكهرباء والغاز= 3.714.371= 0.7%
التعليم= 3.002.082= 0.6%
الأنشطة العقارية= 2.982.283= 0.6%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 1.414.857= 0.3%
الإجمالي= 487.392.213

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