32.1% من دخل الأنشطة مصدرها تجارة الجملة

(MENAFN
- Al Watan) استحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على ثلث فائض دخل الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، وبنسبة 32.1%، حيث بلغت خلال العام الماضي 156.4 مليار ريال من أصل 487.3 مليار ريال سجلت كفائض تشغيل للأنشطة الصناعية.
وأظهرت بيانات حديثة لهيئة الأحصاء العامة أن المنشآت المتوسطة مثلت ما نسبته 48.3% من دخل الأنشطة التجارية في المملكة، تلتها المنشآت الصغيرة بنسبة 26%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 25.7%. أعلى الأنشطة بالدخل
وبالإضافة لتجارة الجملة والتجزئة سجلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 20.3% من فائض الدخل بقيمة 99.3 مليار ريال، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بلغت نسبتها 17.3%، وبقيمة 2.8 مليار ريال، وأنشطة التشييد بلغت نسبتها 14.7% وبقيمة 71.8 مليار ريال، تلتها أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 5.7%، وبقيمة 27.6 مليار ريال، والنقل والتخزين بلغت نسبتها 4.1% وبقيمة 20 مليار ريال. الأنشطة الأقل بالدخل
وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم ضمن الأنشطة الأقل بفائض الدخل، ومثلت ما نسبته 3% وبقيمة 14.7 مليار ريال، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.7% وبقيمة 13.2 مليار ريال، والأنشطة المهنية بنسبة 2.3% وبقيمة 11 مليار ريال، أما أنشطة الخدمات الأخرى فبلغت نسبتها 1.3% وبقيمة 9.7 مليارات ريال، وأنشطة المعلومات والاتصالات بلغت نسبتها 1.3% وبقيمة 6.7 مليارات ريال، وأنشطة الفنون والترفيه 4 مليارات ريال وبنسبة 0.8%، أنشطة توصيل الكهرباء والغاز 3.7 مليارات ريال بنسبة 0.7%، وأنشطة التعليم 3 مليارات ريال، وأقلها الأنشطة العقارية بقيمة 2.9 مليار ريال وبنسبة 0.6%، وإمدادات الماء والصرف والصحي 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.3%. فائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي والحجم لعام 2022 ((بآلاف الريالات))
تجارة الجملة والتجزئة= 156.401.706= 32.1%
الصناعة التحويلية= 99.365.194= 20.3%
التعدين واستغلال المحاجر= 2.814.263= 17.3%
التشييد= 71.845.777= 14.7%
أنشطة المال والتأمين= 38.399.487= 7.9%
الإقامة والطعام= 27.674.758= 5.7%
النقل والتخزين= 20.015.014= 4.1%
الخدمات الإدارية والدعم= 14.792.925= 3%
الصحة والعمل الاجتماعي= 13.247.429= 2.7%
الأنشطة المهنية= 11.085.467= 2.3%
الخدمات الأخرى= 9.788.320= 2%
المعلومات والاتصالات= 6.756.519= 1.3%
الفنون والترفيه= 4.091.760= 0.8%
توصيل الكهرباء والغاز= 3.714.371= 0.7%
التعليم= 3.002.082= 0.6%
الأنشطة العقارية= 2.982.283= 0.6%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 1.414.857= 0.3%
الإجمالي= 487.392.213
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